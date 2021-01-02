Temerrüt faizi nedir? Merkez Bankası temerrüt faizini ne kadar yaptı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından alınan bir kararla temerrüt faiz oranlarında değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni tebliğe göre temerrüt faizlerinde yıllık faiz oranı yüzde 18,25 olarak belirlenirken alacağın tahsilinde uygulanan masraflar için talepte bulunulacak asgari giderimlere ilişkin tutarın 385 Türk lirası oldu.

TEMERRÜT FAİZİ NEDİR?

Söz konusu tebliğ değişikliğine tabi olarak belirlenen bu oran ve tutarlar ise 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bugün yürürlüğe getirildi.

'Temerrüt' olan bir borcun sebep göstermeden ödenmemesi anlamına gelirken 'Temerrüt faizi' ödenmeyen durum sürecindeki faizlerin ana borç üzerine eklenmesi durumudur. Gecikme faizi olarak adlandırılmayan temerrüt faizi, gecikme faizinden bir sonra varlık gösteren aşamadır. Temerrüt faizi, gecikme faizine göre daha yüksek oranlarda belirlenmiş olan bir tür ceza yaptırımıdır.