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Temerrüt faizi nedir? Merkez Bankası temerrüt faizini ne kadar yaptı?

Merkez Bankası'ndan temerrüt faiziyle ilgili son dakika açıklaması geldi. Açıklamada, mal ve hizmetlerin tedariğinde alacaklılara yapılan geç ödemelere ilişkin uygulanan temerrüt faizinde değişikliğe gidildiği bildirildi. Peki; Merkez Bankası temerrüt faizini ne kadar yaptı? Temerrüt faizi nedir?

02 Ocak 2021 Cumartesi 12:48
Temerrüt faizi nedir? Merkez Bankası temerrüt faizini ne kadar yaptı?
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından alınan bir kararla temerrüt faiz oranlarında değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni tebliğe göre temerrüt faizlerinde yıllık faiz oranı yüzde 18,25 olarak belirlenirken alacağın tahsilinde uygulanan masraflar için talepte bulunulacak asgari giderimlere ilişkin tutarın 385 Türk lirası oldu.

Söz konusu tebliğ değişikliğine tabi olarak belirlenen bu oran ve tutarlar ise 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bugün yürürlüğe getirildi.

TEMERRÜT FAİZİ NEDİR?

'Temerrüt' olan bir borcun sebep göstermeden ödenmemesi anlamına gelirken 'Temerrüt faizi' ödenmeyen durum sürecindeki faizlerin ana borç üzerine eklenmesi durumudur. Gecikme faizi olarak adlandırılmayan temerrüt faizi, gecikme faizinden bir sonra varlık gösteren aşamadır. Temerrüt faizi, gecikme faizine göre daha yüksek oranlarda belirlenmiş olan bir tür ceza yaptırımıdır.



Son Güncelleme: 02.01.2021 12:48
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