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Tel halat imal işçisi maaşı ne kadar? Tel halat imal işçisi ne iş yapar?

Birden fazla metal teli talimatlara uygun olacak şekilde bükerek tek bir tel haline getirmeye yarayan makineyi çalıştırmakla görevli kişiye tel halat imal işçisi adı verilir. Peki tel halat imal işçisi maaşı ne kadar? Tel halat imal işçisi ne iş yapar? Yanıtları haberimizde...

28 Ekim 2021 Perşembe 16:27
Tel halat imal işçisi maaşı ne kadar? Tel halat imal işçisi ne iş yapar?
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Birden fazla metal teli talimatlara uygun olacak şekilde bükerek tek bir tel haline getirmeye yarayan makineyi çalıştırmakla görevli kişiye tel halat imal işçisi adı verilir. İnşaat sektörünün önemli mesleklerinden birisi olan tel halat imal işçilerinin 2021 yılında ne kadar maaş aldığı ve ne gibi işler yaptığı iş arayan vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki tel halat imal işçisi maaşı ne kadar? Tel halat imal işçisi ne iş yapar?

Tel Halat İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar?

Türkiye’de tel halat imal işçisi olarak çalışan bir kişi aylık ortalama olarak 4.250 TL maaş almaktadır. 2021 yılı itibariyle en düşük tel halat imal işçisi maaşı 2.826 TL iken, en yükseği 6.750 TL’dir. Bu maaş kişinin çalıştığı şirkete bağlı olarak değişebilir.

Tel Halat İmal İşçisi Ne İş Yapar?

Tel halat imal işçisi olarak iş hayatını sürdürmek isteyen kişilerin en az ilköğretim seviyesinde eğitim almış olmaları gerekiyor. Bu meslekte çalışmaya başlayan kişilerin yerine getirmesi gereken bazı görevler bulunuyor. İşte tel halat imal işçilerinin görevlerinden bazıları:

- Bükülecek teli belirli sayıdaki  makaralara sarmak ve makaraları makine üzerindeki döner silindirlere çivilemek,

- Makaralarda sarılı olan tel uçlarını bulmak ve uçları silindir aynası deliklerinden geçirerek döner makaraya bağlamak,

- Makineyi çalıştırarak döner silindirlere hareket vermek,

- İşleme nezaret eder tellerin bükülerek döner makaraya sarılmasını kontrol etmek,

- Kopan tel uçlarını gümüş kaynağı ile birleştirmek,

- Boşalan makaraların yerlerine dolularını takmak,

- Dolan döner makarayı boşuyla değiştirmek,

- İş bitiminde makinenin rulman yataklarını gres yağı ile yağlamak,

- Makaraların temizliğini yapmak tel halat imal işçilerinin görevleri arasında bulunmaktadır. 


Son Güncelleme: 28.10.2021 16:27
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