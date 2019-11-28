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Teknosa Black friday indirimleri olacak mı? Teknosa kara cuma indirim fırsatları ve kampanyaları

Black Friday'e kısa süre kaldı ve Teknosa Black Friday indirimleri olacak mı sorusunun yanıtı ortaya çıktı. İşte TeknoSA Kara Cuma indirim fırsatları ve kampanyaları.

28 Kasım 2019 Perşembe 09:30
Teknosa Black friday indirimleri olacak mı? Teknosa kara cuma indirim fırsatları ve kampanyaları
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Bir Amerikan geleneği olan Şükran Günü’nden sonraki ilk Cuma günü Black Friday kutlanmaktadır. 2019 yılındaysa Black Friday 29 Kasım gününe denk gelmektedir. Türkiye’de de son yıllarda firmaların devasa indirimler yapmaya başladığı Black Friday indirimleri TeknoSA mağazalarında da ilgiyle takip edilmektedir.

TeknoSA Black Friday indirimleri ne zaman başlayacak?

Black Friday indirimleri TeknoSA’da da 29 Kasım günü başlayacak. Ancak firma geçtiğimiz yıl indirimleri Çarşamba günü itibariyle duyurmaya başlamıştı. Bundan dolayı Cuma gününden birkaç gün öncesinde indirimleri takip etmeniz gerekebilir. İndirimler ise genellikle Black Friday’den bir sonraki Pazartesi günü sona ermektedir.

TeknoSA Black Friday hakkındaki detaylar

Firmaların pek çoğu Black Friday’in hemen öncesinde fiyatları artırıp Black Friday’de eski fiyata geri dönerek indirim yapmış süsü verebilmektedir. Bundan dolayı dikkatinizi çeken ürünlerin fiyatlarını önceden kenara yazmalısınız. Öte yandan Black Friday alışveriş çılgınlığı öncesinde satın almak istediğiniz ürünlerin listesini çıkarmakta fayda var.

Teknosa Black Friday 2019’da ne kadar indirim yapılacak?


TeknoSA mağazası kategorilere göre indirim değil, bütün indirimleri tek bir sayfada duyurmuştu. Geçmiş yılların trendleri göz önünde bulundurulduğunda firmanın yüzde 65-70 arası bir indirim yapması öngörülüyor.

TeknoSA’da en yüksek Black Friday indirimi neydi?

TeknoSA Black Friday indirimi 2017 yılında yüzde 50, 2018 yılında yüzde 65’e yükselmişti.

TeknoSA’daki en iyi Black Friday indirimlerini nasıl bulabilirim?

TeknoSA Black Friday indirimlerinden önce siz haberdar olmak istiyorsanız TeknoSA e-bülten’e üye olmanız gerekmektedir. Böylelikle firmanın güncel kampanyalarını ve indirimlerini takip edebilirsiniz. Firmanın sosyal medya hesaplarını takip ederek de indirim fırsatlarından haberdar olabilirsiniz.

Black Friday dışında TeknoSA’dan indirimli alışveriş yapabilir miyim?

TeknoSA mağazasında Black Friday haricinde de çeşitli indirimler yapılmaktadır. TeknoSA mağazası Cuma günlerinde genellikle ‘’Turuncu İndirimler’’ adında indirimler yapabilmektedir. Cyber Monday indirimleri de düzenleyen TeknoSA’nın en yüksek indirimleri Black Friday’de yaptığını da hatırlatmakta fayda var.

Hangi mağazalar cazibeli Black Friday indirimleri sunuyor?

Black Friday günleri geçmişte indirim kıtlığı çekmemiştir. Black Friday 2019’u da bundan farksız olacak. TeknoSA Türkiye’nin diğer önde gelen teknoloji mağazaları da Black Friday’de devasa indirimler yapmaktadır. TeknoSA’da aradığınızı bulamadıysanız Media Markt, Vatan Bilgisayar mağazalarına da göz gezdirmenizde fayda var.



Son Güncelleme: 28.11.2019 09:30
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