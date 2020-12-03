TEFE TÜFE TÜİK 2020 Kasım enflasyon oranları ne zaman açıklanır?

Kasım ayına girerken, bugünlerde en çok sorulan sorulardan biri enflasyon oranının ne zaman açıklanacağı oldu. Türkiye İstatistik Kurumu her ayın başında memur zam oranı, kira artışı ve emekli maaşı zammı oranları da netleşiyor. Ekonomistlerin Kasım ayı ortalama enflasyon beklentilerine göre (%1,10), yıllık enflasyon oranının (geçen ay %11,89) %12,69'a yükseleceği hesaplanıyor. Enflasyon oranlarının ne zaman açıklanacağı ise merak konusu oldu.

Enflasyon Oranı Ne Zaman Açıklanacak?

Kasım 2020 enflasyon oranları TÜİK tarafından netlik kazanacak. Saat 10: 00'da açıklanacak Kasım ayı enflasyonunun detayları belirlenecek.

Enflasyon Oranı Ne Zaman Açıklanacak? TEFE TÜFE TÜİK 2020 Kasım Enflasyon Beklentisi Nasıl?

Kasım ayı enflasyon oranı 3 Aralık 2020 Perşembe tarihinde duyurulacak.

Kasım Ayı Enflasyon Beklentisi Açıklandı

TÜİK'in 3 Aralık Perşembe günü yayınlayacağı Kasım ayı enflasyon verisine ilişkin AA Finans beklentileri üzerine yapılan araştırma, 23 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Araştırmaya göre ekonomistlerin Kasım ayı enflasyon beklentisi ortalaması yüzde 1,10 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin Kasım ayı enflasyon beklentileri en düşük %0,75'ten en yüksek %1,80'e kadar değişti.

Ekonomistlerin Kasım ayı ortalama enflasyon beklentilerine göre (%1,10), geçen ay %11,89 olan yıllık enflasyonun %12,69'a yükselmesi bekleniyor.

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması %12,68 iken tahminler %12.00-13.30 arasında değişti. Tüketici fiyatları endeksi Ekim ayında bir önceki aya göre %2,13 arttı.