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TEFE TÜFE Şubat 2021 oranları

TÜİK, vatandaşları yakından ilgilendiren 2021 senesi Ocak ayı enflasyon oranlarını bugün açıkladı. Böylece 2021 Şubat ayında ugulanacak olan TEFE-TÜFE oranlarıda belirlenmiş oldu. Haberimizden Şubat 2021 TEFE-TÜFE oranlarına ulaşabilirsiniz.

03 Şubat 2021 Çarşamba 19:25
TEFE TÜFE Şubat 2021 oranları
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Birçok kişinin beklediği Ocak ayı enflasyon oranları bugün saat 10:00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece Şubat 2021 TEFE-TÜFE oranları belirlenmiş oldu.

Ocak 2021 ÜFE oranı kaç oldu?

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %26,16, aylık %2,66 artış meydana geldi. Yİ-ÜFE (2003=100) 2021 senesi Ocak ayında bir önce ki aya göre %2,66, bir önce ki senenin Aralık ayına göre %2,66, bir önce ki senenin aynı ayına göre de %26,16 ve 12 aylık ortalamalarda %13,64 arış meydana geldi..

Sanayinin 4 ana sektöründe imalat senelik %28,42 artış oluştu.  Bu 4 sekördeki değişimler şöyle; madencilik ve taş ocakçılığında %19,17, imalatta %28,42, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %0,02, su temin etmekte %25,88 artış meydana geldi.

Ana sanayi gruplarının senelik değişimlerinde; ara malda %34,08, dayanıklı tüketim malı %29,87, dayanıksız tüketim malı %21,01, enerji %3,22, sermaye malı %28,34 artış yaşandı.

Şubat 2021 TEFE-TÜFE oranları ne?

Sanayi 4 sektörde aylık değişimler şöyle; madencilik ve taş ocakçılığında %2,46, imalat %2,73, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı %0,72, su temin etmekte %15,61 artış meydana geldiği görüldü.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleride; ara mal %2,25, dayanıklı tüketim malı %4,34, dayanıksız tüketim malın %3,28, enerji %2,99, sermaye malı %1,48 artış meydana geldi. Senelik en düşük artılın yaşandığı  %0,02 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı olarak belirlendi.

Senelik olarak en düşük artışın yaşandığı sektörler şöyle; %0,02 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı, %3,38 ile ham petrol ve doğal gaz, %3,42 ile kok ve rafine petrol ürünlerinde meydana geldi. Bunun yanında metaller %56,86, kağıt ve kağıt ürünü %42,54, metal cevheri %42,28 ile endekslerinde en fazla artışın meydana geldiği diğer alt sektörlerdir.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %14,97, aylık olarakda %1,68 artış yaşandı. TÜFE'de (2003=100) 2021 senesi Ocak ayında bir önce ki aya göre %1,68, bir önce ki senenin Aralık ayına göre %1,68, bir önce ki senenin aynı ayına göre %14,97 ve 12 aylık ortalamalarda %12,53 artış meydana geldi.

Senelik en düşük artışın %1,35 oranıyla alkollü içecekler ve tütünlerde yaşandı. Bir önce ki senenin aynı ayına göre artışın düşük olan diğer ana grupları sırası ile,%2,11 giyim ve ayakkabı, %6,12 eğitim ve %6,33 haberleşme sektörlerin olduğu görüldü. Bunun yanında, bir önce ki senenin aynı ayına göre artışın yaşandığı ana gruplarda sırası ile, 524bin 53 çeşitli mal ve hizmetlerde, %23,25 ev eşyaları ve %21,44  ulaştırma sektörlerinde meydana geldi.

Aylık en yüksek düşüşün yaşandığı grupta %4,37 oranıyla giyim ve ayakkabıda meydana geldi. Ana harcama grupları itibari ile 2021 senesi Ocak ayında azalma meydana gelen diğer ana grubu %0,03 oranıyla eğitimde meydana geldi. En az artış gösteren gruplarsa, %0,30 haberleşme, %0,67 alkolü içecekler ve tütün grubu ve %1,12 ile ulaştırmada yaşandı. Bunun yanında, ana harcama grubu itibari ile 2021 senesi Ocak ayında artışın yüksek olarak yaşandığı gruplarsa sırası ile, %4,25 sağlık, %3,02 konut ve %2,91 ev eşyasında meydana geldi.

Ocak 2021'de, endeksteki 415 maddeden, 92 maddede ortalama fiyatında düşüş yaşanırken, 30 maddede ortalama fiyatı değişmedi. 293 maddede ortalama fiyatındaysa artış meydana geldi.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesinde (B) senelik %16 aylık %1,64 arttış meydana geldi. İşlenmemiş gıda ürünleri, enerjii, alkolü içkiler ve tütünle altın hariç olmak üzere TÜFE'de 2021 senesi Ocak ayında bir önce ki aya göre %1,64, bir önce ki senenin Aralık ayına göre %1,64, bir önce ki senenin aynı ayına göre %16 ve 12 aylık ortalamalarda %12,26 artış meydana geldi.



Son Güncelleme: 03.02.2021 19:25
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Anahtar Kelimeler:
TEFETÜFEüfeTÜİKşubat 2021Enflasyon
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