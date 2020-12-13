Tediye ne zaman ödenecek? 4. ilave tediye tarihleri belli oldu mu?

2020 yılında kadrolu olan kamu ve taşeron işçilerinin tediye ödemeleri 3 taksitle ödendi. 4.tediye ödemeleri ise merakla bekleniyordu. İlk ödemeler 31 Ocak, ikinci ödemeler 22 Mayısıs ve üçüncü ödemeler 27 Temmuz’da yapılmıştı.

Dördüncü ilave tediye ödemeleri tarihi?

Her yıl dört taksit şeklinde ödenene ilave tediye ödemelerinin ilk üç taksiti ödendi. Dördündü ödeme ise 14 Aralık tarihinde yapılacak. Kamu ve taşeron işçilerden kadroya alınan 900 bin kişiye ödeme yapılacak.

İlave tediye ödemesi kime veriliyor?

İlave tediye ödemeleri her işçiye verilmez. 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağılı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılmasına ilişkin kanuna göre ilave tediye ödemeleri;

Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurumlar,

Kamu iktisadi teşekkülleri,

Genel ve katma bütçeli kurumlar,

Özel bütçeli idareler,

Belediye ve özel idarelerde hizmet akdi ile çalışan işçilere ilave tediye ödemeleri yapılmaktadır.