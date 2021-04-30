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TEB personel alımı yapacak! TEB personel alım şartları

Türk Ekonomi Bankası (TEB) kendi platformu çatısı altında tecrübeli veya tecrübesiz eleman alımı yapamaya hazırlanıyor. Bu alımlar banka içinde gerçekleştirilecek. Alımlar dahilinde mevcut bir ilan yayınlandı. İlanın içeriği doğrultusunda belli başlı şartlar belirtildi. İşte şartlar ve daha fazlası hakkında detaylar...

30 Nisan 2021 Cuma 21:45
TEB personel alımı yapacak! TEB personel alım şartları
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Açıklanan elemanı alımı neticesinin pozisyonunu “Çağrı Merkezi Müşteri Yetkilisi” olduğunun altını çizdi. Bu kadroda alınacak bireyler “Telefon Şubesi Birimi” kategorisine dahil edilecekler. Bu alımların en büyük şartlarından biri Antalya’da ikamet etmesi veya ikamet edebilecek düzeyde olmasının gerekliliğini vurguladı. Bunun yanı sıra öne çıkacak başka bir de iş konusunda sahip olunan yeteneklerinin alım konusunda dikkat edileceği belirtildi.

Çağrı merkezi müşteri yetkilisi ne iş yapmaktadır?

Banka içinde görevlendirilmiş olarak bulunan Çağrı Merkezi Müşteri Yetkilisi iletişimi sağlam ve banka kullanıcılarına iletişimlerini yönelterek bilgilerini aktaracak. Kullanıcıların herhangi bir sorun olduğunda çözecek kişilerdir. Bu işlemleri yaparken bankanın satış hedefleri doğrultusunda bankaya ait kredi kartı, kredi ve benzeri diğer ürün/hizmet tanıtımını, satışını ve pazarlama olanağını genişleten kişilerdir. Ek olaraksa yeni müşteriler kazanılması sağlamak, bankanın devamlı kullanıcılarının portföyünü geniş tutmak gibi önemli yere sahiptirler.

TEB Çağrı Merkezi personel alımı başvuru şartları

Başvurusunu gerçekleştirmek isteyen bireyler bazı mevcut düzendeki şartları yerine getirmeleri gerekmektedir.

  • Antalya’da ikamet ediyor ya da ikamete edebilecek en önemli şartlar arasındadır.
  • En küçük ihtimalle lise mezuniyetinizin gerçekleşmiş olması. Bunun dışında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencisi/mezunu olmak gibi üst kategoriler de dahil edilmektedir.
  • Erkek bireylerin askerlik görevlerini tamamlamış olması ya da 2 sene içinde tecil ettirme süresi olması.
  • Her daim çalışma saatleri için hazır olmak.
  • MS Office programlarını kullanabilmek.
  • İntenette borsa ve banka düzeyinde yenilikleri takip edebilmek.
  • Strese durumlarında başa çıkabilmek.
  • Akıcı bir Türkçe telaffuzun da konuşabilmek.
  • Grup çalışmalarında etkin ve anlaşılır olmak.
  • Müşteriye yönelik çalışmalar gerçekleştirmek.
  • İkna kabiliyetini devam ettirebilmek.
  • Daima değişim içinde hazır bulunmak
  • Zaman ve dikkatini bağdaştırıp iyi değerlendirmek
  • Planlama ve organizasyon becerilerini yatkın olmak
  • Etkili iletişim becerilerini doğrultusunda hareket etmek
  • Bankanın satış hedefleri nedir bunu bilip gerçekleştirecek düzeyde işlemler yapmak

Son başvuru tarihi ne zaman?

Şartlara uygun olan aday için en son başvuru tarihi 31 Mayısıs 2021 olması öngörülmüştür. Bu başvuru tarihine kadar aşağıdaki vermiş olduğumu linkten katılım sağlayabilirsiniz.

TEB Çağrı Merkezi personel alımı başvuru linki:

https://www.kariyer.net/is-ilani/teb-turk-ekonomi-bankasi-cagri-merkezi-musteri-temsilcisi-1755563

 




Son Güncelleme: 30.04.2021 21:45
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Anahtar Kelimeler:
TEBTürkekonomibankasıPersonelAlımıAntalya
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