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TEB Bankası'ndan şok kampanya! Aylık 38 TL'ye 30 bin TL kredi fırsatı!

TEB Bankası’ndan şok bir sonbahar kampanyası geldi. Buna göre aylık 38 TL’ye 30 bin TL’lik kredi fırsatı TEB Bankası müşterilerini bekliyor olacak. İşte detaylar...

31 Ekim 2021 Pazar 00:12
TEB Bankası'ndan şok kampanya! Aylık 38 TL'ye 30 bin TL kredi fırsatı!
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Sonbaharın ortalarına girdiğimiz şu günlerde bir çok banka yeni faiz oranlarını açıklamaya başladı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) yeni faiz indirimi sonrası bu süreç hızlanmış oldu. Acil nakit ihtiyacı sebebiyle ihtiyaç kredilerinin izini sürmeye devam eden vatandaşlara ise müjdeli haber TEB Bankası’ndan geldi. TEB Bankası sonbahara özel olarak aylık 38 TL’ye tam 30 bin TL kredi vereceğini açıkladı. Bu haberle birlikte kredinin geri ödeme planları insanların merak ettiği yeni konu oldu.

TEB Bankası’nın Sonbahar Kredisi’nin Detayları Neler?

TEB Bankası aylık 38 TL’ye 30 bin TL’lik sonbahar kredisi müjdesini müşterilerine duyurdu. CEPTETEB mobil uygulaması üzerinden başvuruların alınacağı bu kredi yüzde 1,59 faiz ve 36 aya varan vade seçenekleriyle birlikte sunulacak. Üstelik bu krediyi EFT ve havale seçenekleriyle almak isteyen kişiler ek hiçbir ödeme yapmayacak.

TEB Bankası Sonbahar Kredisi’nin Geri Ödemesi Nasıl Yapılacak?

TEB Bankası 30 bin TL’lik avantajlı sonbahar kredisinin geri ödeme planlarına da yaptığı açıklamada yer verdi. Yapılan açıklamaya göre yüzde 1,59’luk faiz oranı uygulanacak olan bu krediden 15 bin TL çekip 12 ayda ödemek isteyen bir kişi aylık 410,39 TL, 24 ayda ödemek isteyen bir kişi ise aylık 784,83 TL, 36 ayda ödemek isteyenler ise aylık 1.546,22 TL’lik taksitlerle kredilerini ödeyebilecek. 


Son Güncelleme: 31.10.2021 00:12
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