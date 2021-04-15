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TCMB PPK faiz toplantısı saat kaçta, karar ne zaman açıklanacak? Nisan 2021 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplantısında alınacak olan faiz kararları merak ediliyor. Merkez Bankası yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında yapılacak olan toplantıda alınacak kararlar, piyasayı büyük ölçüde etkileyecek. Ekonomistlerin çoğu bir değişikliğin yapılmayacağını öngörüyor. Peki toplantı tarihi belli oldu mu? Tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

15 Nisan 2021 Perşembe 01:21
TCMB PPK faiz toplantısı saat kaçta, karar ne zaman açıklanacak? Nisan 2021 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Faiz kararları ne zaman açıklanacak?

Küresel piyasaya yön veren Merkez Bankası faiz kararı, Nisan ayında yapılacak Para Politika Toplantısında belli olacak. Yapılacak toplantı ve alınan kararlar, bekleniyor. Alınan kararlar kamuoyuna duyuruluyor. Merkez Bankası yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında yapılacak olan toplantı bekleniyor. Piyasaların beklediği senenin 4. faiz kararı için geri sayım başladı. Piyasayı direkt olarak etkileyen karar, herkes tarafından merak konusu oldu. Ekonomistler, sabit tutulan politika faizinde herhangi bir değişikliğin yapılmayacağını düşünüyor. 

Merkez Bankası toplantısı faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Yapılacak toplantının tarihi belirlendi. Ekonomistlerin çoğunun bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %19 düzeyinde sabit kalacağını düşünüyor. PPK başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında yapılacak olan toplantıya gözler çevrilmiş durumda. Para Politikası Kurulu toplantısı 15 Nisan 2021 tarihinde yapılacak. Perşembe günü olan toplantı, Kavcıoğlu’nun başkanlığında alınacak olan ilk faiz kararı olacak. 

AA Finans’ın Ppk beklenti anketi neticelendi

Toplantıya ilişkin olarak yapılan anketin sonucuna göre ekonomistlerin büyük bir kısmı bir değişiklik olmayacağını savundu. Anket 20 ekonomistin katılımı ile neticelendi. Ankete katılan kişilerin 19’u politika faizinde değişikliğin olmayacağını söyledi. Ekonomistlerin 1i ise faizin 100 puanlık artış ile %20’ye çıkarılacağını savundu. 



Son Güncelleme: 15.04.2021 01:21
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Anahtar Kelimeler:
Merkez BankasıPPKToplantıFaiz
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