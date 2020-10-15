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TCMB Ekim 2020 PPK toplantısı ne zaman? Merkez faiz kararları ne zaman belli olacak?

Dolar, Euro ve altın fiyatlarını etkileyen PPK Ekim ayı toplantısı için geri sayım başladı. Vatandaşlar TCMB Ekim 2020 PPK toplantısı ne zaman ve Merkez faiz kararları ne zaman belli olacak sorularını araştırıyor.

15 Ekim 2020 Perşembe 18:04
TCMB Ekim 2020 PPK toplantısı ne zaman? Merkez faiz kararları ne zaman belli olacak?
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Merkez Bankası’nın her ay düzenlediği faiz toplantısı için geri sayım başladı. Eylül ayında faiz artırımı kararı piyasaya müdahalede bulunan TCMB Ekim ayında nasıl bir karar alacak merak konusu oldu. Döviz kurundaki artışın piyasaya nasıl yansıyacağı yatırımcıların en merak ettiği konuların arasında yer alıyor. Ekim ayı PPK toplantısı 22 Ekim yapılacak ve toplantıdan çıkabilecek kararlar bekleniyor.

TCMB Ekim 2020 PPK toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Merkez Bankası’nın Ekim ayı toplantısı 22 Ekim 2020 Perşembe günü yapılacak. Toplantı sonuna çıkan kararlar ise 28 Ekim’de yayınlanacak.

Ekim 2020 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

TCMB PPK kararları toplantının yapıldığı gün yani 22 Ekim’de saat 14:00’de açıklanacak.

Son toplantıda 200 baz puan artırılmıştı


Merkez Bankası Eylül ayı toplantısında 200 baz puan faiz artırımına gidilmişti. Politika faizi %8,28’den %10,25’e çıkarken 7,70 TL seviyesinden fiyatlanan dolar kuru 7,55’e kadar düşmüştü. Daha sonraki süreçte ise dolar kuru sert bir şekilde yükseldi.

Piyasalar yılsonuna kadar faiz artırımının devamını bekliyor

Ekonomistler Merkez Bankası Ekim ayı toplantısında faiz kararıyla bir değişikliğin yapılmayacağı görüşünde. Öte yandan küresel yatırım kuruluşu Goldman Sachs, yılsonu Merkez Bankası faiz beklentisini paylaştı ve yılsonunda tahmini faizin %17 olacağını açıkladı.

Merkez Bankası faiz kararı dolar, Euro ve altını nasıl etkiler?

Merkez Bankası Ekim ayı toplantısında çıkacak karar ile değişik sonuçlar ortaya çıkabilir. Bu değişiklikler dolar ve altın kurunu da etkileyecektir.

Yapılan anketlere göre Merkez Bankası’nın faiz değişikliğine gitmemesi beklenirken piyasa beklentisinin tam tersi yönde olması durumunda faiz artışı dolar, Euro ve İngiliz Sterlini ile altın fiyatlarında değişiklik olacağı söylenebilir.



Son Güncelleme: 15.10.2020 18:04
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Anahtar Kelimeler:
Merkez BankasıFaizPPK
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