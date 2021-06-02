TCMB Başkanı Kavcıoğlu, politika faizi açıklamasında 2023 yılını işaret etti!

Yatırımcılarla video konferans yönetimiyle buluşarak bir toplantı gerçekleştiren Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, politika faizi ve enflasyon hedefi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Piyasalarda erken süreçte bir gevşeme beklentisinin uygun olmadığı yönünde kullandı mesajları öne çıkan Başkan Kavcıoğlu, para politikası faizi ile ilgili konuştu.
Sadeleştirilmiş olarak hazırlanan para politikası çerçevesinin aynı şekilde devam edeceğini belirten Başkan Kavcıoğlu, konuşmasının devamında bu çerçevenin de aktarım mekanizmalarını daha da güçlendirdiğini ve para politikasındaki duruşun daha net bir şekilde kurulmasına olanak verdiğine inandıklarını kaydetti.
Son Güncelleme: 02.06.2021 16:30