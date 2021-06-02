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TCMB Başkanı Kavcıoğlu, politika faizi açıklamasında 2023 yılını işaret etti!

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, politika faizi ile ilgili yaptığı açıklamasında 2023 yılına kadar dezenflasyon sürecinin süreceğini ve yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar faizi enflasyonun üzerinde tutmayla ilgili kararlılığın devam edeceğini söyledi.

02 Haziran 2021 Çarşamba 16:30
TCMB Başkanı Kavcıoğlu, politika faizi açıklamasında 2023 yılını işaret etti!
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Yatırımcılarla video konferans yönetimiyle buluşarak bir toplantı gerçekleştiren Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, politika faizi ve enflasyon hedefi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Piyasalarda erken süreçte bir gevşeme beklentisinin uygun olmadığı yönünde kullandı mesajları öne çıkan Başkan Kavcıoğlu, para politikası faizi ile ilgili konuştu.

Türkiye ekonominin tekrar dengelenmesine katkı sağlayacak bir iç talep ve kredi büyümesi yönünde sıkı para politikası uygulamasının gerektiğini söyleyen Başkan Şahap Kavcıoğlu, enflasyon oranında bir kalıcı düşüşü gösteren göstergelerin oluşumu ve yüzde 5 oranındaki faiz hedefi için 2023 yılını işaret etti. Bu süreç içerisinde ise dezenflasyon sürecindeki etkileri muhafaza etmiş bir biçimde para politikası faizini enflasyon rakamlarının üzerinde tutmayla ilgili kararlılığın devam edeceğini vurgulayan Kavcıoğlu, enflasyondaki belirgin orandaki düşüşlerin yılın üçüncü çeyreğin sonunda veya dördüncü çeyreğin başı gibi olabileceğini ifade etti.

Sadeleştirilmiş olarak hazırlanan para politikası çerçevesinin aynı şekilde devam edeceğini belirten Başkan Kavcıoğlu, konuşmasının devamında bu çerçevenin de aktarım mekanizmalarını daha da güçlendirdiğini ve para politikasındaki duruşun daha net bir şekilde kurulmasına olanak verdiğine inandıklarını kaydetti.


Son Güncelleme: 02.06.2021 16:30
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Anahtar Kelimeler:
Merkez BankasıTCMBşahap KavcıoğluPolitika FaiziFaiz Açıklaması
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