İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kıdem tazminatı tavanında flaş değişiklik!
Son Dakika
Kıdem tazminatı tavanında flaş değişiklik!
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği! Son gün 12 Temmuz..
Son Dakika
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği!...
Hadise hakkında yeni bir aşk iddiaları! Fotoğraflar ortaya çıktı..
Son Dakika
Hadise hakkında yeni bir aşk...
2021 yılı bedelli askerlikte ödenecek ücretler belli oldu!
Son Dakika
2021 yılı bedelli askerlikte ödenecek...

TBMM'de kabul edildi: Devlet'ten işverenlere asgari ücret desteği!

Ekonomiyle ilgili yeniz düzenlemeler içeren maddelerin de içinde bulunduğu torba kanun teklifi TBMM'de kabul edildi. Genel Kurulun onayını alan torba kanun teklifinin içinde devletin işveren için ödemeyi öngördüğü asgari ücret desteğinin de olduğu belirtildi.

18 Temmuz 2021 Pazar 11:51
TBMM'de kabul edildi: Devlet'ten işverenlere asgari ücret desteği!
Takip Et:

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu tarafından kabul edilen torba kanun teklifinde ekonomiye ilişkin bazı yeni düzenlemeler onay alırken, torba yasanın içinde yer alan işverenler için asgari ücret desteklerinin de alınan onay ile birlikte devam edeceği bildirildi.

Devletin 2016 yılında başlattığı ve 2020 yılın sonuna kadar ödenmesini öngördüğü asgari ücret desteği işverenlerin işgücü maliyetlerinde düşürme imkanı sağlıyor ve aynı zamanda istihdamlarını korumalarına yönelik artışları desteklemeyi amaçlıyor.

2021 yılında da istihdam desteğine devam edilmesini sağlayan yasaya göre sektör ayırımı yapılmadan finansmanın da 'İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak bir şekilde, işverenlere günlük 2,50 TL, aylık ise 75 TL bir asgari ücret desteği sağlanacak. Yeni düzenleme ise 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak.


Son Güncelleme: 18.07.2021 11:51
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Asgari Ücret DesteğiTBMM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bankalar Emekliye 70 bin TL Kredi Veriyor!
Bankalar Emekliye 70 bin TL Kredi Veriyor!
Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi vergilerinin ödeme süreleri uzatıldı
Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi vergilerinin ödeme süreleri uzatıldı
Borsa 16 Temmuz Cuma günü açık mı, açılacak mı?
Borsa 16 Temmuz Cuma günü açık mı, açılacak mı?
2021 Sözleşmeli öğretmenlerin maaşları ne kadar?
2021 Sözleşmeli öğretmenlerin maaşları ne kadar?
Otobüs bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? Karayolu ulaşımına tavan fiyat uygulaması
Otobüs bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? Karayolu ulaşımına tavan fiyat uygulaması
Asgari ücrete ek zam gelecek mi?
Asgari ücrete ek zam gelecek mi?

Popüler Haberler

Kurban Bayramı Teşrik Tekbiri nedir, ne zaman başlar, ne zaman biter?
Aziz dizisi konusu nedir? Aziz dizisi oyuncu kadrosunda kim var?
Fenerbahçe Kasımpaşa hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
TV8'de 11 Temmuz 2021 Pazar tarihinde ne var? TV8 11 Temmuz 2021 Pazar günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Bankalar Emekliye 70 bin TL Kredi Veriyor!
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 18 Temmuz 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Cansu Dere Exxen'e mi transfer oluyor?
Kuzey Yıldızı dizisinden Arka Sokaklar'a transfer
Nöbetçi Noter 18 Temmuz 2021 Pazar açık noterler listesi - 18 Temmuz 2021 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Demet Akalın, “Sadece evinden çıktığı için öldü” diyerek acısını ilk kez paylaştı
İmza beyannamesi ne kadar süre geçerlidir? 2021 imza beyannamesi ne işe yarar?
Ferrari Purosangue modeli ne zaman satışa sunulacak, fiyatı belli oldu mu?
Emekliye seyyanen zam var mı? Temmuz 2021 Türkiye Emekliler Derneğinden seyyanen zam önerisi
Bordo bereli olmak için hangi eğitimler alınmalı? Kimler bordo bereli asker olabilir?
TEB ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir? teb bankası kredi alma şartları
Gülben Ergen’in Seda Sayan’la paylaştığı makyajsız fotoğraflar olay oldu!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.