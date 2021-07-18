TBMM'de kabul edildi: Devlet'ten işverenlere asgari ücret desteği!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu tarafından kabul edilen torba kanun teklifinde ekonomiye ilişkin bazı yeni düzenlemeler onay alırken, torba yasanın içinde yer alan işverenler için asgari ücret desteklerinin de alınan onay ile birlikte devam edeceği bildirildi.

Devletin 2016 yılında başlattığı ve 2020 yılın sonuna kadar ödenmesini öngördüğüişverenlerin işgücü maliyetlerinde düşürme imkanı sağlıyor ve aynı zamanda istihdamlarını korumalarına yönelik artışları desteklemeyi amaçlıyor.

2021 yılında da istihdam desteğine devam edilmesini sağlayan yasaya göre sektör ayırımı yapılmadan finansmanın da 'İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak bir şekilde, işverenlere günlük 2,50 TL, aylık ise 75 TL bir asgari ücret desteği sağlanacak. Yeni düzenleme ise 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak.