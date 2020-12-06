İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı!
Son Dakika
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56...
Diyarbakır'da aileler taşlı sopalı birbirine girdi! Çok sayıda kişi yaralandı
Son Dakika
Diyarbakır'da aileler taşlı sopalı birbirine...
İçişleri Bakanı Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş açıklama!
Son Dakika
İçişleri Bakanı Soylu'dan sokağa çıkma...
Yerli aşı gönüllüsünden flaş açıklama: Hiçbir yan etkisini görmedim
Yerli aşı gönüllüsünden flaş açıklama:...

Taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranları ne kadar oldu? İşte banka banka kredi faiz oranlarındaki son durum

Son zamanlarda ekonomik olarak bunalan vatandaşlarımız bankalardan kredi çekerek rahat bir nefes almaktadır. pek çok kişi kredi çekmeden önce bankaların faiz oranlarını araştırmaktadır. Bankaların güncel kredi faiz oranları merak konusu oldu.

06 Aralık 2020 Pazar 11:11
Taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranları ne kadar oldu? İşte banka banka kredi faiz oranlarındaki son durum
Takip Et:

Pandeminin hayatımıza girmesiyle beraber bankalar, uygun faiz oranlarıyla kredi olanakları sunmaya başladı. Pek çok kişi bankaların sunmuş olduğu kredilerin faiz oranlarını merak ediyor.

Ev sahibi olmak isteyen kişiler, konut kredisini tercih ediyor. Herhangi bir nakde sıkışan kişiler, bankaların sunmuş olduğu ihtiyaç kredisini tercih ediyor. Aracını yenilemek ya da yenisini almak isteyen kişiler ise bankaların vermiş olduğu taşıt kredilerini tercih ediyor. Durum böyle olunca bankaların verdiği krediler oldukça ilgi görüyor.

İhtiyaç kredisi, konut kredisi, ihtiyaç kredisini veren bankaların güncel faiz oranları merak konusu oldu. Vatandaşlarımız güncel faiz oranlarını araştırmaya devam ediyor.

Güncel Kredi Faiz Oranları!

 

ZİRAAT BANKASI

 

 

Tüketici Kredisi faiz oranları: 1,57

 

 

Taşıt Kredisi faiz oranları: 1,55

 

 

Konut Kredisi faiz oranları: 1,45

 

 

HALKBANK

 

 

Tüketici Kredisi faiz oranları: 1,80

 

 

Taşıt Kredisi faiz oranları: 1,80

 

 

Konut Kredisi faiz oranları: 1,52

 

 

VAKIFBANK

 

 

Tüketici Kredisi faiz oranları: 1,55

 

 

Taşıt Kredisi faiz oranları: 1,43

 

 

Sarı Panjur Konut Kredisi faiz oranları: 1,25

 

 

TEB

 

 

Konut kredisi: 1.37

 

 

İhtiyaç kredisi: 1.25

 

 

Taşıt kredisi: 1.35

 

 

GARANTİ BBVA

 

 

Tüketici Kredisi faiz oranları: 1,49

 

 

Taşıt Kredisi faiz oranları: 1,64

 

 

Konut Kredisi faiz oranları: 1,49

 

 

AKBANK

 

 

Direkt Kredi faiz oranları: 1,74

 

 

Tüketici Kredisi faiz oranları: 1,65

 

 

0 Taşıt Kredisi faiz oranları: 1,33

 

 

Sarı Panjur Konut Kredisi faiz oranları: 1,25

 

 

İŞ BANKASI

 

 

Tüketici Kredisi faiz oranları: 1,40

 

 

Taşıt Kredisi faiz oranları: 1,50

 

 

Sarı Panjur Konut Kredisi faiz oranları: 1,35

 



Son Güncelleme: 06.12.2020 11:11
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KrediBankaFaizOranlarıKonutTaşıtİhtiyaçKredisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kiracılıkta yeni dönem başladı! Düzenli maaşı olmayan ev kiralamayacak!
Kiracılıkta yeni dönem başladı! Düzenli maaşı olmayan ev kiralamayacak!
Moddy's Türkiye'nin kredi notunu güncellemedi
Moddy's Türkiye'nin kredi notunu güncellemedi
2020 Vergi borcu yapılandırma online başvuru ekranı
2020 Vergi borcu yapılandırma online başvuru ekranı
Kendi elektriğini kendi üreten Ordu Otogarı
Kendi elektriğini kendi üreten Ordu Otogarı
Memura enflasyon zammı ne kadar olacak ?
Memura enflasyon zammı ne kadar olacak ?
Milyonların gözü bu toplantıda! Asgari ücret için ilk toplantı yarın saat 14.00'te
Milyonların gözü bu toplantıda! Asgari ücret için ilk toplantı yarın saat 14.00'te

Popüler Haberler

Genç girişimci kredi desteği almanın şartları nelerdir? Teşvikten nasıl yararlanılıyor?
Gebeliğin 24. Haftasında annede ve bebekte ne gibi değişimler olur?
2021 Aile Bakanlığı 5000 TL'den, 40000 TL'ye kadar barınma yardımları ve başvuru şartları
2020-2021 Yılında Esnafa Verilecek Olan Hibe Desteği
Öğretmen dizisi final mi yapıyor, bitecek mi? Öğretmen dizisi final tarihi belli oldu mu?
Tövbeler Olsun dizisi Eda kimdir? Gaye Turgut Evin'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
PlayStation Plus fiyatları ne kadar oldu? 2020 Abonelik ücretleri
Arıza dizisi Derya kimdir? Hazal Benli rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Tövbeler Olsun dizisi Öpücük Enişte kimdir? Hasan Kaçan yaşı ve oynadığı diziler
Arıza dizisi Rasim karakterini kim canlandırıyor? Uygar Özçelik biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Corona virüsü cinsel yollardan bulaşır mı?
Sgk şahıs ödemeleri ne zaman yapılıyor? 2020 sgk şahıs ödemeleri tarihleri
Sen Çal Kapımı Serkan Bolat kimdir? Gerçek adı nedir? Kerem Bürsin rol aldığı dizi ve yapımlar
Emekli olacak kişiler ilk maaşlarını ne zaman alır? Emeklilik dilekçesi sonrası emekli maaşı bağlanır mı?
Dağ 2 filmi nerede çekildi? Dağ 2 filminin oyuncuları kimler?
Maria ile Mustafa dizisi Eda kimdir? Gerçek adı ne? Canan Atalay oynadığı diziler
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Gevher Hatun (Leyla Feray) kimdir?
Kefaret dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Kefaret dizisi oyuncu kadrosu
Savaşçı Berk Oktay diziden ayrıldı mı? Kağan Bozok neden yok, oyuncu başka bir dizi ile mi anlaştı?
Savaşçı dizisi Çiğdem Teğmen kimdir? Gaye Turgut Evin doğum tarihi
Tövbeler Olsun Nazmiye Horanta kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Seda Türkmen kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.