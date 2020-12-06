Taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranları ne kadar oldu? İşte banka banka kredi faiz oranlarındaki son durum

Pandeminin hayatımıza girmesiyle beraber bankalar, uygun faiz oranlarıyla kredi olanakları sunmaya başladı. Pek çok kişi bankaların sunmuş olduğu kredilerin faiz oranlarını merak ediyor.

Ev sahibi olmak isteyen kişiler, konut kredisini tercih ediyor. Herhangi bir nakde sıkışan kişiler, bankaların sunmuş olduğu ihtiyaç kredisini tercih ediyor. Aracını yenilemek ya da yenisini almak isteyen kişiler ise bankaların vermiş olduğu taşıt kredilerini tercih ediyor. Durum böyle olunca bankaların verdiği krediler oldukça ilgi görüyor.

İhtiyaç kredisi, konut kredisi, ihtiyaç kredisini veren bankaların güncel faiz oranları merak konusu oldu. Vatandaşlarımız güncel faiz oranlarını araştırmaya devam ediyor.

Güncel Kredi Faiz Oranları!

ZİRAAT BANKASI

Tüketici Kredisi faiz oranları: 1,57

Taşıt Kredisi faiz oranları: 1,55

Konut Kredisi faiz oranları: 1,45

HALKBANK

Tüketici Kredisi faiz oranları: 1,80

Taşıt Kredisi faiz oranları: 1,80

Konut Kredisi faiz oranları: 1,52

VAKIFBANK

Tüketici Kredisi faiz oranları: 1,55

Taşıt Kredisi faiz oranları: 1,43

Sarı Panjur Konut Kredisi faiz oranları: 1,25

TEB

Konut kredisi: 1.37

İhtiyaç kredisi: 1.25

Taşıt kredisi: 1.35

GARANTİ BBVA

Tüketici Kredisi faiz oranları: 1,49

Taşıt Kredisi faiz oranları: 1,64

Konut Kredisi faiz oranları: 1,49

AKBANK

Direkt Kredi faiz oranları: 1,74

Tüketici Kredisi faiz oranları: 1,65

0 Taşıt Kredisi faiz oranları: 1,33

Sarı Panjur Konut Kredisi faiz oranları: 1,25

İŞ BANKASI

Tüketici Kredisi faiz oranları: 1,40

Taşıt Kredisi faiz oranları: 1,50

Sarı Panjur Konut Kredisi faiz oranları: 1,35