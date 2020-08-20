İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan adayı Joe Biden’in açıklamalarına tepki!
Son Dakika
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan...
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür etti
Son Dakika
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve...
Emeklilere tam 1200 TL ödeme yapılacak!
Son Dakika
Emeklilere tam 1200 TL ödeme...
Ordu'da mezarlık manzaralı huzurevi!
Ordu'da mezarlık manzaralı huzurevi!

Taşeronlara 1394 TL tediye ikramiye ödemesi ne zaman yapılacak?

Milyonlarca taşeronun beklediği tediye ikramiyesi hakkında detaylar paylaşıldı. Tediye ödemesinin ne zaman yapılacağını merak edenler için Resmi Gazete'de yayımlanan duyuru ile birlikte 1394 TL ödemelerin tarihleri belli oldu.

20 Ağustos 2020 Perşembe 22:01
Taşeronlara 1394 TL tediye ikramiye ödemesi ne zaman yapılacak?
Takip Et:

Taşeron olarak adlandırılan şirketlerin sözleşmeli olarak çalışanlarına özel ya da kamu şirket farketmeksizin kadroya alınırken yapılan tediye ödemelerinin yeni taksiti hakkında açıklamalar geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınan karara göre kamu çalışanlarına tediye ikramiyesinin ilk ödemesi 27 Temmuz tarihinde yapılacak. İkinci ödeme için belirlenen tarih ise 14 Aralık oldu. Resmi Gazete’de yayımlanan bu haberle birlikte tediye ikramiyeleri hakkındaki soru işareti de netlik kazanmış oldu.

Tediye ödeme tarihi ne zaman olacak?

Yılda 4 kez yapılan tediye ikramiye ödemeleri 2020 yılında 31 Ocak ve 22 Mayıs tarihlerinde ödenmişti. 3. ve 4. taksitin ne zaman ödeneceği ise Cumhurbaşkanlığı kararı ile birlikte belli oldu. Son iki taksit 27 Temmuz ve 14 Aralık tarihlerinde çalışanlara yapılacak.

Tediye ödemelerini kimler alır?

6772 sayılı Devlet ve Devlete Bağlı Müesseselerde çalışan işçilere yapılan tediye ödemeleri, bu kanun kapsamında kadrolu olarak görev yapan işçilere yapılmaktadır. Kamu çalışanları dışında ise;

  • Genel ve katma bütçeli kurumlar,
  • Özel bütçeli idareler ve özel bütçe sermayeli idarelerin sermayesinin yarısını devlet veren kurumlar,
  • Kamu iktisadi teşekkülü olan kişiler için bu ödemeler gerçekleştirilmektedir.

Tediye ödemesi nedir?


9772 sayılı kanun kapsamında kamuda görev alan işçilere 52 günlük olarak yapılan ödemeye tediye ikramiyesi denir. Kamuda yer alan kişilere sunulan bu hak güvence altında korunmaktadır. Herhangi bir özel kuruluşta ismi olmayan ve devlet tüzel kişiliği bulunan kişilere verilen ödeme, genel bütçeden yapılır ve kamu idarelerinde adı geçen kişilere ödenir.

Tediye ödemesi ne kadar olur ve hangi vergiler kesilir?

Tediye ikramiyesi alacak kişilerin bu ödemeleri aldıkları maaşların brütüne göre hesaplanır. İşçin ek mesaisi ve çocuk zammı gibi aldığı ücretler bu ikramiyeyi etkilememektedir. Brüt maaş üzerinde kesilen vergiler dahilinde tediye ödemesi hesaplanmaktadır.

SGK primi de göz önünde bulundurulduğunda %15’lik sigorta primi kesimi vergiler dahilinde tediye ödemesinden kesilir. Ayrıca kesilen bir diğer vergi ise damga vergisidir.

Belediye işçileri tediye ödemesi alamıyor

Belediye bünyesinde görev alan çalışanlar ve belediye bünyesine yeni geçirilmiş kişiler ise tediye ödemesinden yararlanamamaktadır. Bu durumun söz konusu olma sebebi ise şirketlerin tediye ödemesi yapma konusunda herhangi bir zorunluluklarının olmamasıdır. Belediye işçilerinin de bu haktan yararlanması için çeşitli taleplerde bulunmaktadır.



Son Güncelleme: 20.08.2020 22:01
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emeklilere tam 1200 TL ödeme yapılacak!
Emeklilere tam 1200 TL ödeme yapılacak!
İş yeri kiralarında yeni dönem başlayacak! Kira sözleşmesindeki yeni maddeler ortaya çıktı
İş yeri kiralarında yeni dönem başlayacak! Kira sözleşmesindeki yeni maddeler ortaya çıktı
Orman Köylülerinin Beklediği Haber Bakanlıktan Geldi! Kredi Faizler Olmayacak
Orman Köylülerinin Beklediği Haber Bakanlıktan Geldi! Kredi Faizler Olmayacak
Kamu ve özel bankalarda konut kredisi faiz oranları yükseldi!
Kamu ve özel bankalarda konut kredisi faiz oranları yükseldi!
e-Devlet'ten başvuruda bulunan vatandaşlar faizsiz kredi alabilecek
e-Devlet'ten başvuruda bulunan vatandaşlar faizsiz kredi alabilecek
Emeklilere Müjdeli Haber Geldi! 355 TL İntibak Zammı Yapılacak!
Emeklilere Müjdeli Haber Geldi! 355 TL İntibak Zammı Yapılacak!

Popüler Haberler

2020 Yedek astsubay olma şartları nedir, kimler başvurabilir?
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 20 Ağustos 2020 Perşembe E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Vakıfbank emekli promosyonu ne kadar? 2020 Vakıfbank emekli promosyon şartları
SGK rapor parası nasıl alınır? 2020 SGK rapor parası sorgulama işlemleri
Bankaların sicili bozuk olanlar için kredi imkanları ve kredi şartları
Kanal 7 Güz Masalı dizisi kaç bölüm sonra final yapacak?
Türk Telekom’dan paketlere özel 10 GB hediye internet
Playstation 5 fiyatı ne kadar? PS5 Türkiye satış fiyatı belli oldu!
Koronavirüste kimler daha fazla risk altında? Korona virüs nasıl bulaşır?
Mahkeme Mahkeme kredi kartlarının aidatlarının geri ödenmesi için emsal karar verdi.! O parayı geri alabilirsiniz
iOS Wi-Fi şifresi paylaşma özelliği nasıl kullanılır?
Seksenler yeni bölüm hangi gün yayınlanacak? Seksenler yeni sezon başlangıç tarihi ve yayın günü
TOKİ Tuzla Aydınlı 2019 kura çekimi sonuçları belli oldu! Çekiliş sonucu hak sahibi listesi!
Behzat Ç. yeni sezon ne zaman başlayacak? Behzat Ç. 5. Sezon Blutv'de mi yayınlanacak?
Vodafone üniversite öğrencilerine 6GB ücretsiz mobil internet
İhtiyaç sahiplerine 1000 TL! 1000 TL yardımdan kimler yararlanabilir?
120 Ay vadeli 100 BİN TL İş Bank konut kredisi taksit ve geri ödeme planı 20 Ağustos 2020
Şubeye gitmeden kredi nasıl çekilir? Bankaların anında kredi başvuru şartları
Mantı nasıl hazırlanır? Evde mantı yapmanın püf noktaları 2020
Esnaf kredi borç erteleme imkanı 3 ay daha uzatıldı! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı!
2020 Model Ford Puma tanıtıldı! Yeni Ford Puma özellikleri ve fiyatı

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.