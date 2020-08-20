Taşeronlara 1394 TL tediye ikramiye ödemesi ne zaman yapılacak?

Taşeron olarak adlandırılan şirketlerin sözleşmeli olarak çalışanlarına özel ya da kamu şirket farketmeksizin kadroya alınırken yapılan tediye ödemelerinin yeni taksiti hakkında açıklamalar geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınan karara göre kamu çalışanlarına tediye ikramiyesinin ilk ödemesi 27 Temmuz tarihinde yapılacak. İkinci ödeme için belirlenen tarih ise 14 Aralık oldu. Resmi Gazete’de yayımlanan bu haberle birlikte tediye ikramiyeleri hakkındaki soru işareti de netlik kazanmış oldu.

Tediye ödeme tarihi ne zaman olacak?

Yılda 4 kez yapılan tediye ikramiye ödemeleri 2020 yılında 31 Ocak ve 22 Mayıs tarihlerinde ödenmişti. 3. ve 4. taksitin ne zaman ödeneceği ise Cumhurbaşkanlığı kararı ile birlikte belli oldu. Son iki taksit 27 Temmuz ve 14 Aralık tarihlerinde çalışanlara yapılacak.

Tediye ödemelerini kimler alır?

6772 sayılı Devlet ve Devlete Bağlı Müesseselerde çalışan işçilere yapılan tediye ödemeleri, bu kanun kapsamında kadrolu olarak görev yapan işçilere yapılmaktadır. Kamu çalışanları dışında ise;

Genel ve katma bütçeli kurumlar,

Özel bütçeli idareler ve özel bütçe sermayeli idarelerin sermayesinin yarısını devlet veren kurumlar,

Kamu iktisadi teşekkülü olan kişiler için bu ödemeler gerçekleştirilmektedir.

Tediye ödemesi nedir?

Tediye ödemesi ne kadar olur ve hangi vergiler kesilir?

9772 sayılı kanun kapsamında kamuda görev alan işçilere 52 günlük olarak yapılan ödemeye tediye ikramiyesi denir. Kamuda yer alan kişilere sunulan bu hak güvence altında korunmaktadır. Herhangi bir özel kuruluşta ismi olmayan ve devlet tüzel kişiliği bulunan kişilere verilen ödeme, genel bütçeden yapılır ve kamu idarelerinde adı geçen kişilere ödenir.

Tediye ikramiyesi alacak kişilerin bu ödemeleri aldıkları maaşların brütüne göre hesaplanır. İşçin ek mesaisi ve çocuk zammı gibi aldığı ücretler bu ikramiyeyi etkilememektedir. Brüt maaş üzerinde kesilen vergiler dahilinde tediye ödemesi hesaplanmaktadır.

SGK primi de göz önünde bulundurulduğunda %15’lik sigorta primi kesimi vergiler dahilinde tediye ödemesinden kesilir. Ayrıca kesilen bir diğer vergi ise damga vergisidir.

Belediye işçileri tediye ödemesi alamıyor

Belediye bünyesinde görev alan çalışanlar ve belediye bünyesine yeni geçirilmiş kişiler ise tediye ödemesinden yararlanamamaktadır. Bu durumun söz konusu olma sebebi ise şirketlerin tediye ödemesi yapma konusunda herhangi bir zorunluluklarının olmamasıdır. Belediye işçilerinin de bu haktan yararlanması için çeşitli taleplerde bulunmaktadır.