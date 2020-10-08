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Taşeron çalışanları için sıcak gelişmeler!

Taşeron çalışanları için başta HAK-İŞ olmak üzere işçi sendikaları tarafınca istenen yüzdelik dilim, tayin hakkı ve 1000 Türk Lirası değerindeki seyyanen zamı hakkında sıcak gelişmeler yaşandı, bu gelişmeleri yazımızdan öğrenebilirsiniz.

08 Ekim 2020 Perşembe 00:04
Taşeron çalışanları için sıcak gelişmeler!
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Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Selçuk geçtiğimiz zamanda yaptığı konuşma ile ilk defa taşören çalışanlarının problemleri hakkında net bir konuşma yaptı. Hükümet tarafından işçi için mağduriyeti en aza indirmek adına yapılan Yeni Sürüm İstihdam Paketi adı altında yeni düzenlemeler için açıklamada bulunan Zehra Selçuk paket kapsamında birkaç konuya değindi. Taşeron çalışanlarının 696 sayılı kanun karanamesi kapsamında yapılan yaptırımların kaldırılması talebine ise “ Zaten o karaname Mayısıs itibari ile devreye girdi. Sendikalar o zaman sesini çıkartmadı, kısmen uygulamaya girdi. Şimdi niye kamuda da uygulanmasın, bizim öyle bir beklentimiz yoktur” sözleri ile olumsuz şekilde konuyu kapattı.

2020 TİS GÖRÜŞMESİNE SAYILI ZAMAN KALDI!


 2020 TİS toplantısında ise işçiler tarafından en çok sonuca ermesi istenen konu ise 1000 Türk Lirası değerinde olması beklenen seyyanen zamı. Geçtiğimiz senelerde enflasyon nedeni ile yapılan ve enflasyon karşısında hemen eriyip biten maaşlar ile çalışan taşeron işçiler büyük zorlukların altında ezilmişti. Başta HAK-İŞ olmak üzere tüm işçi sendikaları el ele verdi ve bu haksızlığın ortadan kalkması için taşeron çalışanlarının maaşlarına 1000 Türk Lirası değerinde zam yapılması istendi. Yapılacak olan TİS toplantısına sayılı zaman kala taşeron çalışanları için sıcak dakikalar yaşanmaya başladı. Hükümet ile işçi sendikaları arasında geçen muhabbetler hızlanırken TİS 2020 toplantısında konuşulması beklenenler yüzdelik dilim, tayin hakkı ve seyyanen zamıdır.

 



Son Güncelleme: 08.10.2020 00:04
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