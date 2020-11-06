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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den 2020 Çiğ Süt Desteklemelerine dair önemli açıklamalar!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2020 senesinde gerçekleştirilecek olan Çiğ Süt Desteklemelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ödemelerin bugün gerçekleştirileceği ifade edildi...

06 Kasım 2020 Cuma 17:31
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den 2020 Çiğ Süt Desteklemelerine dair önemli açıklamalar!
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2020 Yılında Yapılacak Çiğ Süt Desteği Ve Süt Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Karar’ın yayımlanmasıyla birlikte vatandaşlar bu düzenleme hakkında araştırma yapmaya başladılar.

Çiğ Süt Destekleme Tebliği Amaç ve Kapsamı

MADDE 1- (1) Bu Karar, çiğ süt üretimi ve kalitesi ile uygulanan hayvancılık politikalarının etkinliğini artırmak suretiyle çiğ süt üretiminde sürdürülebilirliği ve üretici fiyatlarında istikrarı sağlamak amacıyla hazırlanmış olup, 2020 yılında uygulanacak olan çiğ süt desteği ve süt piyasasının düzenlenmesine ilişkin hususları kapsar.

2020 Senesi Çiğ Süt Destekleme Ödeme Tarihi

Çiğ süt desteklemesi kapsamındaki ödemeler Bakanlık tarafından belirlenen tarihlerde gerçekleştirilmektedir. Ödemeler Bakanlığın belirlediği tarihler arasında Ziraat Bankası hesaplarına yatırılıyor.

607 Milyon Liralık Çiğ Süt Desteği Bugün Hesaplara Yatırılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiğ süt desteği kapsamında verilecek olan 607.000.000 TL ödemenin 4 Kasım 2020 saat 18.00'dan itibaren yapılacağını ifade etti.

2020 Çiğ Süt Prim Desteği

Pakdemirli tarafından yapılan açıklamaya göre 2019 senesi Aralık Ayı çiğ süt prim desteğinin de üreticiye Nisan ayı içinde ödeneceği ifade edildi. Bakan, Aralık ayı kapsamında yapılacak olan ödemelerin toplam miktarının 102.000.000 TL olduğunu aktardı.


Çiğ süt desteklemesi kapsamında 232.223 üreticinin 729.000 ton çiğ sütü için 98.000.000 TL tutarında ödemenin 17 Nisan 2020’de hesaplara yatırılacağı ifade edildi.

Çiğ Süt Destekleme Ödemelerinde Yapılan Kesintiler

Çiğ süt destekleme ödemelerinde yapılan kesintilere bakıldığında üretici ve yetiştirici birlikleri üzerinden yapılan desteklerde %3’ü il/ilçe üretici birliklerine, il yetiştirici birliklerine, bu bedelin içinden % 5’i merkez birlikleri için kesilmektedir. Diğer yandan kooperatif üzerinden yapılan desteklemelerde ise ödemelerin %3 ‘ü kooperatif üst birliği veya bölge birliğine, bu bedelin içinden %25’i merkez birliği için kesilmektedir.

Süt Desteklemesinden Faydalanamayacak Olanlar

MADDE 6- (1) Aşağıda belirtilen kişi ve kuruluşlar bu Karar kapsamındaki desteklemelerden yararlandırılmaz:

a) Bu Kararda belirlenen hükümlere uymayanlar.

b) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve/veya belge ibraz edenler.

c) Kamu kurum ve kuruluşları.



Son Güncelleme: 06.11.2020 17:31
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çiğ SütDesteklemeÖdemeTarım Ve Orman Bakanlığı
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