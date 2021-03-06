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Tarım ve Orman Bakan Pakdemirli'den tarımda destek açıklaması geldi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarıma dayalı destek açıklamasını yaptı. Tarımda destek durumuna yönelik 377 milyon TL’yi çiftçinin hesabına pay edileceğini söyledi.

06 Mart 2021 Cumartesi 12:47
Tarım ve Orman Bakan Pakdemirli'den tarımda destek açıklaması geldi
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Bugün, tarımda destek proje doğrultusunda yazılı açıklama yapan Bakan Pakdemirli, "Hububat, baklagil, dane mısır desteği kapsamında 33 bin 433 üreticimize 154 milyon 658 bin 71 TL, yem bitkileri desteği kapsamında 69 bin 584 üreticimize 222 milyon 85 bin 19 TL olmak üzere toplamda 376 milyon 743 bin 090 TL destek ödemesini, T.C kimlik numaralarına göre bugün itibariyle ödemeye başlıyoruz. Tüm üreticilerimize hayırlı, bereketli olsun" dedi.

Ödemeler gün itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasının son hanesine göre ulaştırılacak.



Son Güncelleme: 06.03.2021 12:47
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Anahtar Kelimeler:
TarımveormanbakanlığıBekirpakdemirliTarımDestekçiftçi377milyon
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