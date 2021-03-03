Tarım ve Hayvan Bakanlığından genç çiftçilere destek şartlar nelerdir?

Tarım ve Orman Bakanlığından genç çiftçilere destek

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarım kalkındırmak için genç çiftçiye 30.000 TL hibe vermektedir. 3000 kişi bu destekten yararlanacaktır. Tarımda sürekliliğin artış göstermesi, gelir düzeyin yüksek olması, kırsal kesimde yaşayan gençlerin işsizlik oranını çözmek için, genç çiftçilere destek olmak için bu proje sunulmaktadır. Ekonomiye katkı sağlanması beklenilmektedir.

Tarım ile ilgileniyor ve çiftçilik yapıyor iseniz ilk önce https://gencciftci.tarim.gov.tr/Account/Login adresinden giriş yapmalı ve kayıt oluşturmalısınız.

Genç çiftçi desteği nedir?

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından genç çiftçilere destek verilmektedir. 3000 kişiye 30.000 TL hibe veren Bakanlık, bu proje ile hem ekonomiyi kaldırmak hem de işsizliğe son vermeyi düşünmektedir. Karşılıksız verdiği 30.000 TL hibenin yanında faizsiz kredi de sunmaktadır. Kırsal alanda çiftçilik yapmak isteyen veya çiftçilik yapan, kırsal alanda faaliyet göstermek isteyen veya gösterenler başvuru yapabilirler. 20 binden az nüfusa sahip kırsal alanlar belirlenmiştir.

Genç çiftçi desteği için yaş sınırı nedir?

Projenin isminden de belirlendiği gibi genç çiftçilere destek verilmelidir. 18-40 yaş arası kadın ya da erkek fark etmeksizin herkes başvurabilir. 41 gününden gün almış kişiler başvuramaz. Eğitim durumu bu destek için gerekmemektedir. Sadece okur-yazar olmanız gerekiyor.

Genç çiftçi desteği başvurusu

https://gencciftci.tarim.gov.tr/Account/Login adresinden ilk olarak giriş yapmalısınız. Giriş yaptıktan sonra kayıt oluşturmanız gerekmektedir. Üye olduktan sonra T.C kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapmanız gerekmektedir. Üye olduktan sonra İl ve İlçe Tarım ve Orman Bakanlığına giderek sizden istenilen evrakları eksiksiz tamamlayarak teslim etmeniz gerekmektedir. Daha sonra sizinle sözleşme imzalayacaklardır.

Gerekli evraklar

*T.C kimlik fotokopisi

*Başvuru yapmanız için dilekçe

*Hibe almak için hazırladığınız sunum tanıtımı

*Okuma ve yazmanızı belirten belge

*Taahhütname

*SGK’dan alınan sigortanızın olmadığına dair belge

Projeleriniz komisyon tarafından incelenir ve seçilmektedir. Başvuru yaptığınız günden 10 iş gününde hibe almayı hak kazanan kişiler resmi olarak açıklanır.

Genç çiftçi desteği başvuru tarihi

31Mayısıs tarihinde başvuru yapabilirsiniz. Başvuru tarihinden sonra başka bir tarih açıklanmayacaktır. Ödemelerin ne zaman yapılacağı henüz açıklanmamıştır. Başvurusunu yapan ve ödeme alan vatandaşların Ziraat Bankasından verilecektir.

Genç çiftçi desteği almak için şartlar

-T.C vatandaşı olmak.

-Örgün hayatının tamamen bitmiş olması

-Okuma-yazma bilmesi

-18-40 yaş arası olmak. 41 gün almamak

-Vergi mükellefi olmaması

-Askerlik görevini yerine getirmiş olmak

-Daha önce hiçbir hibeden yararlanmamış olmak

-Cezai hükümlülüğü olmaması

-Büyükbaş hayvan için 15, küçükbaş hayvan için 50’den fazlasına sahip olmamak

-Sosyal güvencinin olmaması, hiçbir kazancı olmamak

-Arı yetiştiriciliği yapan genç çiftçiler için 50’den fazla kova bulunmaması

Genç çiftçi desteği yanında başka projeler nelerdir?

-Bitkisel üretim yapılması

Sera içinde meyve yetiştiriciliği, yem bitkileri, meyve bahçesi üretimi yapılması gerekmektedir. Her türlü çeşitli meyve ve sebzelerin yetiştirilmesi. Süs bitkiler, fidanlar bu projenin kapsamındadır.

-Yöresel üretim yapılması

Vatandaşın kendi yaşadığı coğrafi şartlarına göre üretim yapması. Organik üretim ve tarım bu projenin kapsamındadır.

-Hayvansal üretim yapılması

Küçükbaş, büyükbaş, arı yetiştiriciliği gibi üretimler genç çiftçi desteği projesine dahildir. Yumurta tavuğu, ipek böceği yetiştiriciliği de bu projenin kapsamındadır.

Hibe ödemelerinizi Ziraat Bankasından alabilirsiniz. Daha önceden 30.000 TL hibe alan kişiler arasında 2250 çiftçiye daha ödenek sağlanacağı belirtilmektedir. Bu sene başvuruların gerekli sayıda olduktan sonra açıklanması beklenilmektedir.