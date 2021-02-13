İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Uzay programına katılacak Türk astronotlarda aranılan özellikler!
Son Dakika
Uzay programına katılacak Türk astronotlarda...
Çift maskenin virüse karşı daha korunaklı olduğu ortaya çıktı
Çift maskenin virüse karşı daha...
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine satış yasağı geliyor!
Son Dakika
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine...
Denizli'de kent müzesi kuruluyor
Denizli'de kent müzesi kuruluyor

Tarım kredisi hangi bankalar veriyor? 2021 tarım kredisi kaç günde çıkar?

Hakkında birçok merak edilen konu bulunan Tarım kredisi hangi bankalar veriyor? tarım kredisi kaç günde çıkar? ile ilgili birçok kritik ayrıntı basında yer almaya devam ediyor. 13 Şubat 2021 Cumartesi gününde yayınlanan haberimizde Tarım kredisi hangi bankalar veriyor? tarım kredisi kaç günde çıkar? hakkında basına yansıyan tüm güncel ayrıntıları kaleme aldık. Haberimizi okuyarak yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

13 Şubat 2021 Cumartesi 13:38
Tarım kredisi hangi bankalar veriyor? 2021 tarım kredisi kaç günde çıkar?
Takip Et:

Bankalar, çiftçilerin pandemi döneminde yaşadığı ekonomik sıkıntıları gidermek amacıyla özel kredi paketleri tanımladı. Kredi paketleri kapsamında aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık ödeme imkanlarından faydalanabilirsiniz.

Çiftçi tarım kredisi nasıl alınır?

Bankaların çiftçiler için özel sunmuş olduğu krediden yararlanabilmek için çiftçilerin bazı şartları karşılamaları gerekmektedir. Bu şartlar şöyle sıralanır;

- T.C. vatandaşı olmak,

- Türkiye sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak,

- Kredi notunun uygun olması,

- Kredi çekmeye engel olacak bir durumunun olmaması,

- Tarımsal faaliyetlerde bulunulması ve Çiftçi Belgesinin olması

Çiftçilere hangi bankalar kredi veriyor?

Bankalar, yılın bazı dönemlerinde çiftçilere destek olmak amacıyla çeşitli kredi paketleri hazırlamaktadır. Bu kapsamda 5 banka, çiftçilere özel imkanlar ile kredi vermektedir.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası Tarım ve Hayvancılık Kredileri kapsamında çiftçilere uygun faiz oranları ile avantajlı krediler sunmaktadır. Banka özel büyükbaş hayvan, küçükbaş hayvan, kanatlı hayvan, arı yetiştiriciliği ve tarımsal faaliyetler için kredi vermektedir. Çiftçilerin bu krediyi işi için gereken sermayeyi sağlamak amacıyla kullanması gerekir. Kredi için faiz oranı ve vade süresi değişkenlik gösterebilmektedir.

Şekerbank

Şekerbank Tarım Kredisi ile yalnızca çiftçiler özel 60 aya varan vade imkanıyla kredi paketi uygulanmaktadır. Çiftçilerin tarım ve hayvancılık ihtiyaçlarını gidermek amacıyla oluşturulan kredide ayrıca aylık ya da yıllık ödeme yapmak mümkün kılınıyor.

TEB

Türkiye Ekonomi Bankası tarafından oluşturulan kredi ile çiftçilerin acil nakit ihtiyaçlarına destek olunuyor. Çiftçinin hasat zamanında yaşayacağı maddi sorunların giderilmesi, yeni tarımsal faaliyetler için gerekli sermaye oluşturulması, hayvancılık alanında yem giderlerinin karşılanması gibi birçok alanda 60 ay vade imkanı ile kredi sunulmaktadır.

Denizbank

Denizbank çiftçilere sunmuş olduğu kredi ile 36 ay vade imkanı sunarken 50 bin liraya varan acil nakit kredisi veriyor. Kredi için başvurular şubeye gitmeye gerek kalmadan SMS yoluyla alınıyor. Bankanın şartlarına uygun olan çiftçilerin kredisi onaylanarak, kısa süre içerisinde talep ettikleri tutar hesaplarına yatırılıyor.



Son Güncelleme: 13.02.2021 13:38
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Küresel ticarette gerileme yaşandı
Küresel ticarette gerileme yaşandı
SASA'dan cari açık için müjdeli haber
SASA'dan cari açık için müjdeli haber
10 Şubat Çarşamba güncel altın fiyatları
10 Şubat Çarşamba güncel altın fiyatları
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar. Kafe ve restoranlar açılacak mı?
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar. Kafe ve restoranlar açılacak mı?
Bitcoin rallisi devam ediyor!
Bitcoin rallisi devam ediyor!
Naci Ağbal'dan çarpıcı açıklamalar
Naci Ağbal'dan çarpıcı açıklamalar

Popüler Haberler

Maske cezası nereden ödenir? 2021 Maske cezasını sorgulayıp nereden görebilirim?
Değerli konut vergisi nedir? 2021 Değerli konut vergisi ödemelerinde kimler muaf tutulur?
Beni Bırakma Gönül kimdir? Gerçek adı ne? Edanur Gülbudak oynadığı diziler
Tarım kredisi hangi bankalar veriyor? 2021 tarım kredisi kaç günde çıkar?
Cumali Benim Adım Melek dizisinden neden ayrıldı? Yeni sezonda Nizam Namidar yok mu, neden veda etti?
Koronavirüse karşı korunmanın 10 etkili yolu
2021 Aygaz, İpragaz, Milangaz, Mogaz, Bizimgaz ve Likidgaz tüp fiyatları ne kadar oldu?
Tövbeler Olsun dizisi yeni bölüm ve tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
Yemin Reyhan kimdir? İlayda Altuntaş rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Ev hanımlarına emeklilik yolu açıldı mı? Ev hanımları emekli olabilir mi?
Damızlık düve alımı devlet desteği şartları nelerdir? Damızlık düve alımlarına devlet hibe destekleri ve başvuru şartları
Rüyada namaz kılamamak ne demektir? Rüyada namaz kılamadığını görmenin anlamı ve tabiri
Yeni Hayat dizisi yayın tarihi neden ertelendi? Yeni hayat dizisi ne zaman başlayacak?
Stranger Things 3. sezon izlenme sayısı ile rekor kırdı!
Kuruluş Osman Abdurrahman Gazi kimdir? Tarihte Abdurrahman Gazi ne zaman, nasıl öldü?
ÖSYM 2021 kayıtları ne zaman başlıyor? Üniversite kayıtları ve kayıtları nasıl, nereden yapılır?
2021 sosyal yardımlaşma fakirlik maaşı ne kadardır?
Stajyer maaşı devlet desteği nasıl alınır? Stajyer maaşı devlet desteği ne kadar?
Tövbeler Olsun Anıl kimdir? Batuhan Aydar hakkında bilgiler 13 Şubat 2021 Cumartesi
2021 Rusya asgari ücret ne kadar?
Hangi meslekler yıpranma payı ile erken emekli olabilecek? 49 yaşında emekli olunabilecek

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.