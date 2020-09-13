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Tarım kredisi çekmek için gerekli evraklar ve çiftçi tarım kredisi için en uygun bankalar

Okurlarımızın merak ettikleri Tarım kredisi çekmek için gerekli evraklar ve çiftçi tarım kredisi için en uygun bankalar haberinin gündeme gelmesinin ardından birçok yeni bilgi de basına aktarıldı. Biz de 13 Eylül 2020 Pazar tarihli haberimizde konusundaki güncel bilgilere yer verdik. Hemen okuyarak, ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

13 Eylül 2020 Pazar 18:20
Tarım kredisi çekmek için gerekli evraklar ve çiftçi tarım kredisi için en uygun bankalar
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Bankalar, çiftçilerin pandemi döneminde yaşadığı ekonomik sıkıntıları gidermek amacıyla özel kredi paketleri tanımladı. Kredi paketleri kapsamında aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık ödeme imkanlarından faydalanabilirsiniz.

Çiftçi tarım kredisi nasıl alınır?

Bankaların çiftçiler için özel sunmuş olduğu krediden yararlanabilmek için çiftçilerin bazı şartları karşılamaları gerekmektedir. Bu şartlar şöyle sıralanır;

- T.C. vatandaşı olmak,

- Türkiye sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak,

- Kredi notunun uygun olması,

- Kredi çekmeye engel olacak bir durumunun olmaması,

- Tarımsal faaliyetlerde bulunulması ve Çiftçi Belgesinin olması

Çiftçilere hangi bankalar kredi veriyor?


Bankalar, yılın bazı dönemlerinde çiftçilere destek olmak amacıyla çeşitli kredi paketleri hazırlamaktadır. Bu kapsamda 5 banka, çiftçilere özel imkanlar ile kredi vermektedir.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası Tarım ve Hayvancılık Kredileri kapsamında çiftçilere uygun faiz oranları ile avantajlı krediler sunmaktadır. Banka özel büyükbaş hayvan, küçükbaş hayvan, kanatlı hayvan, arı yetiştiriciliği ve tarımsal faaliyetler için kredi vermektedir. Çiftçilerin bu krediyi işi için gereken sermayeyi sağlamak amacıyla kullanması gerekir. Kredi için faiz oranı ve vade süresi değişkenlik gösterebilmektedir.

Şekerbank

Şekerbank Tarım Kredisi ile yalnızca çiftçiler özel 60 aya varan vade imkanıyla kredi paketi uygulanmaktadır. Çiftçilerin tarım ve hayvancılık ihtiyaçlarını gidermek amacıyla oluşturulan kredide ayrıca aylık ya da yıllık ödeme yapmak mümkün kılınıyor.

TEB

Türkiye Ekonomi Bankası tarafından oluşturulan kredi ile çiftçilerin acil nakit ihtiyaçlarına destek olunuyor. Çiftçinin hasat zamanında yaşayacağı maddi sorunların giderilmesi, yeni tarımsal faaliyetler için gerekli sermaye oluşturulması, hayvancılık alanında yem giderlerinin karşılanması gibi birçok alanda 60 ay vade imkanı ile kredi sunulmaktadır.

Denizbank

Denizbank çiftçilere sunmuş olduğu kredi ile 36 ay vade imkanı sunarken 50 bin liraya varan acil nakit kredisi veriyor. Kredi için başvurular şubeye gitmeye gerek kalmadan SMS yoluyla alınıyor. Bankanın şartlarına uygun olan çiftçilerin kredisi onaylanarak, kısa süre içerisinde talep ettikleri tutar hesaplarına yatırılıyor.



Son Güncelleme: 13.09.2020 18:20
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