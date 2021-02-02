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Tapu İfraz harcı ne kadar? 2021

Tapu işlemlerinde en merak edilen işlemlerden bir tanesi olan tapu ifraz işlemlerinin 2021 yılında ne kadar olduğu merak ediliyor. Pek çok vatandaş, tapu ifraz harcı 2021'de ne kadar? sorusunu araştırıyor.

02 Şubat 2021 Salı 15:06
Tapu İfraz harcı ne kadar? 2021
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Tapu ifraz işlemi için gerekli olan ödemelerin 2021 yılı ile birlikte ne kadar olduğu araştırılmaya başlandı. Tapu idarelerine yapılan başvurular sonrasında ödenmesi gereken harç miktarları merak ediliyor.

Tapu belgeleri üzerine yapılabilen değişikliklerden bir tanesi olan tapu ifrazı özellikle tapu ayırma işlemlerinde sıklıkla kullanılmaktadır.

Tek bir parsel üzerinde birden fazla gayrimenkul ve mirasçı olması durumlarında yapılan tapu ifrazları başvuru sonrasında ayrılarak kütüğe ayrı ayrı yazılıyor.

Tapu ifrazının yapılabilmesi için tapu idaresi tarafında talep edilen belgeler ile birlikte başvuru yapılması gerekmektedir. daha sonrasında ise tapu ifraz harcının ödemelerinin yapılması gerekir.

2021 tapu ifraz harcı ne kadar?

a) İfraz veya taksim veya birleştirme işlemlerinde kayıtlı değerler üzerinden binde 11,38

b) (5831 sayılı Kanunun 7. maddesi ile değişen bent. Yürürlük: 27/1/2009) İmar parselasyon planlan uygulama sonucu şuyulanan parsellerin pay sahipleri arasında rızaen veya hükmen taksiminde kayıtlı değer üzerinden binde 11,38

c) Yukarıdaki fıkralar dışında kalan ve müşterek mülkiyete konu olanların rızaen veya hükmen pay sahipleri arasında, aynen veya ifrazen taksiminde kayıtlı değer üzerinden binde 4,55

 



Son Güncelleme: 02.02.2021 15:06
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