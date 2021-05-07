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Tam kapanmada,1.100 TL destek ödemesi yapılıyor! Başvuruya gerek yok

Ramazan Bayramını da içine alan 17 günlük kapanma sürecinde ihtiyaç sahiplerine başvuruya gerek olmaksızın 1.100 TL destek ödemeleri yapılmaya devam ediliyor. İhtiyaç sahibi hak kişilere destek ödemeleri evlerinde yapılacağını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık duyurdu.

07 Mayıs 2021 Cuma 09:41
Tam kapanmada,1.100 TL destek ödemesi yapılıyor! Başvuruya gerek yok
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Koronavirüs pandemi süreci sebebiyle Ramazan Bayramını da içine alan tam kapanma süreci devam ederken, Devlet tarafından ihtiyaç sahibi kişilere destek ödemeleri sürdürülüyor.

Salgın başladığı günden bu yana yapılan ödemeler milyarlarca lirayı bulurken, tam kapanma dönemin de aynı şekilde esnafa, vatandaşa ve ihtiyaç sahibi kişilere destek ödemeleri yapılıyor.

1.100 TL destek ödemeleri evlere tesli ödendi

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bu süreçte sosyal yardım kapsamında ihtiyaç sahibi kişilere 1.100 TL'lik nakdi destek ödemesinin yapıldığını, kısıtlamalar sebebiyle bu ödemelerin ihtiyaç sahibi kişilerin konutlarında kendilerine teslim edildiğini duyurdu.

Tam kapanmada 2 milyon aileye destek

Yanık, daha önceden başvuru yapmış banka hesabı bulunan yada ptt kartı kullanan 1.,2 milyon haneye 1.100 TL destek ödemesinin tamamladıklarını , ayrıca bayrama kadar da Vefa Sosyal Destek Grupları aracılığıyla 820 bini aşkın ihtiyaç sahini haneye yardımların ulaştırılacağının ifade etti. 

 

 

 

 




Son Güncelleme: 07.05.2021 09:41
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1.100 TlDestek ödemesi1100 Lira Destek
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