Tam kapanmada hangi dükkan sahipleri kira vermeyecek?

Kabine Toplantısı sonrasında 17 günlük bir süreçte tam kapanma kararı verildi. Bunun üzerine gözler perakende sktörünün kalbi olan AVM'lere çevrildi. Ardından kısıtlama sürecinde gelir kaybı yaşayacak olan sektör için Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Deneği'nden iyi haber geldi. Yüz binlerce kişinin istihdam edildiği sektörde üç haftalık kapanmanın çok önemli olduğunu vurgulayan AYD Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, "Bizler AVM yatırımcıları olumlu sonuç almak için bu sürenin ceremesini çekmeye hazırız. diyerek devam etti...

Kimlerden kira alınmayacak? Tam kısıtlama sürecinde hangi dükkanlar kira vermeyecek?

"Yeter ki ülke olarak bu beladan kurtulalım. Bu süreçte sektöre desteğimizi sürdürmek için üye alışveriş merkezlerimiz kiracılarından kira almayacaktır. Hepimiz sonuçta aynı gemideyiz, elbirliği ile bu sıkıntılı süreci aşacağız. Bir an önce aşılanmanın artması ve sürecin çok daha iyi bir yere gitmesini umuyoruz" dedi.

Sabah Gazetesi’nden Feride Cem'in haberine göre Türkiye genelindeki 441 açık alışveriş merkezinin yüzde 60'ının deneklerine üye olduğu bilgisini aktaran Prof. Altaş, "Bunlar da önemli bir oranı oluşturuyor.

Deneğimize üye olmayanlar da bizim aldığımız kararları yakından takip edip, uygulamaya özen gösteriyorlar"

AVM'lerin bir anlamda istihdam deposu olarak da faaliyet gösterdiğini söyleyen Altaş, şöyle devam etti:

"AVM'ler 600 bin kişiye doğrudan istihdam sağlıyor, dolaylı olarak ise sağlanan istihdam 3 milyonu buluyor. Bu nedenle buradaki sağlıklı işleyişin devamı her bakımdan büyük önem taşıyor."