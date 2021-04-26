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Tam kapanmada fabrikalar kapanacak mı, çalışacak mı?

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını ülkemizde de görülmektedir. Vakalarımızın artması ile ciddi bir düşüşe geçirilmesi ön görüşü ile Ramazan Bayramı'nda tam kapanmaya geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 29 Nisan- 17 Mayısıs tarihleri arasında tam kapanmaya geçildiğini bildirdi. Bu kapanma da fabrikaların açık olup olunmayacağı merak edilerek araştırılmaktadır. Detaylı şekilde haberimizde yer verdik.

26 Nisan 2021 Pazartesi 22:10
Tam kapanmada fabrikalar kapanacak mı, çalışacak mı?
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Tam kapanma fabrikalar çalışacak mı?

Ülkemizde görülen Covid-19 salgını sebebi ile vakalarda artış görülmektedir. Vakaların artmasından dolayı Ramazan Bayramı’nda tam kapanma olacak. Fabrikaların tam kapanma zamanında açık olup olmayacağı ise merak konusu oldu. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son açıklamasında Ramazan Bayramı’nda tam kapanmaya gidileceğini bildirdi. İş yerleri de bu dönemde kapanacak. Bazı iş yerleri tam kapanmadan muaf olacak. Bunun içinde fabrikaların olup olmaması araştırılmaktadır. 

29 Nisan 2021 Perşembe günü akşam saat 19:00 ‘dan başlayarak 17 Mayısıs 2021 Pazartesi günü saat 05:00’e kadar tam kapanmaya geçildi. 

İmalat, üretim, gıda, sağlık, temizlik gibi alanlardaki iş yerleri bu kapanmadan muaf olacaktır fakat belirli saatler arasında açık kalacaktır. Yeme içme sektörü ise paket servise geçecektir. 

Fabrikaların tam kapanmada açık olup olmayacağı konusunda henüz İçişleri Bakanlığı tarafından bir genelge gelmedi. Henüz netleşmiş değil. 




Son Güncelleme: 26.04.2021 22:10
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Anahtar Kelimeler:
Tam KapanmaKovidSalgınVirüsVaka
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