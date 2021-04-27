Tam kapanmada Esnaf için yeni destekler gelecek mi?

Cumhurbaşkanlığı kabinesiin pazartesi günü toplanmasının ardından gözler kabine sonrası yapılacak olan açıklamaya çevrilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Millete Sesleniş konuşmasında 17 günlük tam kapanma olacağı açıklandı.
Takvim Gazetesi Ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber'de esnafa destek gelip gelmeyeceği konusunda bazı açıklamalarda bulundu. AVM'ler ile ilgili kira sıkıntısı olduğunu ifade eden Erdem kira desteği gelebileceği ve SGK ödemelerinin ertelenebileceğini açıkladı. Banka kredilerinin de altı ay gibi bir vadede ertelenmesi talebinin olduğuna değindi.
Son Güncelleme: 27.04.2021 18:04