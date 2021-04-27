Tam kapanmada Esnaf için yeni destekler gelecek mi?

Cumhurbaşkanlığı kabinesiin pazartesi günü toplanmasının ardından gözler kabine sonrası yapılacak olan açıklamaya çevrilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Millete Sesleniş konuşmasında 17 günlük tam kapanma olacağı açıklandı.

Üretim ve tedarik ve marketler hariç tüm esnaflar bu süreç içerisinde kapalı olacaklar ve ticari bir faaliyette bulunamayacaklar. Kararların açıklandığı akşam ise süpriz bir şekilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan esnaf temsilcileri ile iftarda bir araya geldi. Bu süpriz buluşma akıllara yeni destekler mi geliyor sorusunu getirdi. Son yapılan açıklamalara göre esnafa destek gelecek mi? İşte ayrıntılar.

Takvim Gazetesi Ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber'de esnafa destek gelip gelmeyeceği konusunda bazı açıklamalarda bulundu. AVM'ler ile ilgili kira sıkıntısı olduğunu ifade eden Erdem kira desteği gelebileceği ve SGK ödemelerinin ertelenebileceğini açıkladı. Banka kredilerinin de altı ay gibi bir vadede ertelenmesi talebinin olduğuna değindi.