Tam kapanmada Elektrik, doğal gaz faturaları ertelendi mi?

29 Nisan-17 Mayısıs 2021 tarihleri arasında uygulanacak olan tam kapanma döneminde yapılacak kısıtlamalar ve yasaklar ülke gündeminde çok konuşuldu.

Elektrik ve doğalgaz fatura ödemeleri ertelendi mi?

Pandemi döneminde salgını yavaşlatmak ve vaka sayıları düşürmek için 18 gün boyunca tam kapanma dönemine geçildi. Bunun ardından tam kapanma döneminde geliri düşen ve ekonomik zorluk yaşayan kişiler ‘Elektrik, doğalgaz faturaları ertelendi mi?’ sorusunun cevabını aramaya başladılar.

Konut ve ticarethanelerin aylık 2bin TL üzeri ve ödenmeyen faturaları sebebiyle tam kapanma döneminde kesinti yapılmayacaktır. Tam kapanma döneminde ödeme gücü olmayan kişiler ve genelge doğrultusunda kapatılan iş yerleri için borçtan dolayı kesme işlemi yapılmayacaktır.

Elektrik ve doğal gaz faturalarının son ödeme tarihleri Ramazan Bayramı sonrasına yani tam kapanmanın bitmesi ile beraber başlayacaktır.