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Tam kapanmada Elektrik, doğal gaz faturaları ertelendi mi?

Tam kapanma döneminde birçok iş yerinin 18 gün boyunca kapatılması ve birçok vatandaşın maddi güçlük içerisine düşmesi sonrası elektrik ve doğal gaz faturalarının ödemelerinin ertelenip ertelenmeyeceği merak konusu oldu. Tam kapanma döneminde 'Elektrik ve doğal gaz faturaları ertelendi mi?' sorusunun cevabı haberimizde...

01 Mayıs 2021 Cumartesi 19:49
Tam kapanmada Elektrik, doğal gaz faturaları ertelendi mi?
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29 Nisan-17 Mayısıs 2021 tarihleri arasında uygulanacak olan tam kapanma döneminde yapılacak kısıtlamalar ve yasaklar ülke gündeminde çok konuşuldu.

Pandemi döneminde salgını yavaşlatmak ve vaka sayıları düşürmek için 18 gün boyunca tam kapanma dönemine geçildi. Bunun ardından tam kapanma döneminde geliri düşen ve ekonomik zorluk yaşayan kişiler ‘Elektrik, doğalgaz faturaları ertelendi mi?’ sorusunun cevabını aramaya başladılar.

Elektrik ve doğalgaz fatura ödemeleri ertelendi mi?

Konut ve ticarethanelerin aylık 2bin TL üzeri ve ödenmeyen faturaları sebebiyle tam kapanma döneminde kesinti yapılmayacaktır. Tam kapanma döneminde ödeme gücü olmayan kişiler ve genelge doğrultusunda kapatılan iş yerleri için borçtan dolayı kesme işlemi yapılmayacaktır.

Elektrik ve doğal gaz faturalarının son ödeme tarihleri Ramazan Bayramı sonrasına yani tam kapanmanın bitmesi ile beraber başlayacaktır.




Son Güncelleme: 01.05.2021 19:49
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