Tam kapanma sürecinde elektrik ve doğalgaz faturaları erteleniyor!

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında vaka ve vefat sayılarının artış göstermesi ile birlikte Türkiye bu akşam saat 19.00'da başlayacak olan ve 17 Mayısıs saat 05.00'da bitecek olan 17 günlük tam kapanma sürecine giriyor. Tam kapanma sürecinin başlaması ile birlikte elektrik ile doğal gaz faturalarının ödeme günleriyle ilgili bir ayarlama yapılması kararlaştırıldı. Konuya ilişkin detaylı bilgilendirme enerji yönetimi dağıtımları ve tedarikçilere iletildi.

Buna göre; elektrik faturaları ve doğal gaz faturalarının son ödeme tarihlerinin Ramazan Bayramı'nda sonraya ertelenmesine ve ödeme günlerinin tam kapanma sürecinin bitmesiyle birlikte yeniden başlatılacak.

ÖDEME SÜRECİ İÇERSİNDE BORÇLAR YÜZÜNDEN KAPANMA OLMAYACAK!

Konut ve ticarethanelerde 2 bin TL'yi geçen ve henüz ödenmeyen faturalardan dolayı herhangi bir kesinti uygulanmayacak. Yani, tam kapanma süreci içerisinde fatura ödeme imkanı bulamayan aboneler ve genelgenin içerisinde yer alan kapalı durumdaki iş yerleri için borçlarından dolayı kesme işlemine tabi tutulmayacak.

Buna göre;

* Zorunlu halde olmadığı sürece elektrik kesintileri yaşanmayacak,

* Elektrik sayaçları ve doğal gaz sayaçlarının okunması çalışmaları devam edecek,

* Elektrik ve doğal gaz arızaları en hızlı şekilde çözülecek,

* Müşteri hizmetleri çözüm odaklı olarak dönüşümlü şekilde çalışacak.