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Tam kapanma devlet destek paketi var mı? Tam kapanmada devlet desteği yapılacak mı?

Tam kapanma kararından sonra vatandaşlarımız tam kapanma destek paketi var mı yok mu sorusunun yanıtlarını aramaya başladı. 2021 tam kapanma devlet desteği var mı, Tam kapanma da devlet desteği var mı sorularının yanıtları belli oldu.

30 Nisan 2021 Cuma 16:23
Tam kapanma devlet destek paketi var mı? Tam kapanmada devlet desteği yapılacak mı?
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Yapılan kabine toplantısı sonrasında cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tam kapanma kararı alındığı açıklandı. Buna göre 29 Nisan akşam saat 19:00’dan ve 17 Mayısıs 2021 saat sabah 05:00’a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Vatandaşlarımız tam kapanma kararından sonra tam kapanma destek paketi var mı yok mu sorusunun yanıtlarını aramaya başladı. 2021 tam kapanma devlet desteği var mı, tam kapanma da devlet desteği var mı sorularının yanıtları belli oldu.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında ramazan bayramı sonuna kadar tam kapanma kararı alındı. Geçtiğimiz yılın mart ayından beri koronavirüs salgınından dolayı devletimizin vatandaşlarımıza çeşitli destekleri bulunuyor. Tam kapanma kararından sonra vatandaşlarımız devlet desteği var mı, destek paketi olacak mı sorularının yanıtlarını intenet üzerinden arıyor.

Tam Kapanma Destekleri

Salgın boyunca devlet destekleri sürüyordu. Tam kapanma sürecinde de esnafımıza devlet desteği sürecek. Bu kapsamda spor salonları, kıraathane, kafe, restoran, lokanta gibi mekanlara 1500 Türk Lirası sigorta pirim desteği verilecek. Bu destekler mayıs ayına kadar devam edecek.

Ciro kaybı desteği, kira desteği ve gelir kaybı desteği gibi desteklere başvuru süreci devam ediyor. Son başvuru tarihi 30 Nisan 2021 tarihi olarak belirlendi. Konuyla ilgili konuşan Bakan Muş, esnafa destek olacaklarına söz verdi. Salgından dolayı olumsuz bir duruma düşen sanatkâr ve esnaflarımıza aylık 1000 Türk Lirası kira desteği, büyükşehirlerde 750 Türk Lirası olmak üzere, diğer şehirlerde 500 Türk Lirası kira desteği 1 ay daha uzatıldı.

Tam Kapanmada Devlet Desteği Var mı?

O destek başvuruları 31 Mayısıs akşam saat 23:59’a kadar devam edecek. Başvurular e-Devlet sistemi üzerinden yapılacak. Ayrıca kredi taksiti bulunan esnafımızın taksit ödemeleri 1 Temmuz 2021 tarihine kadar ertelendi. Bir sevindirici haber de emeklilere geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere bayram ikramiyesinin 1000 TL’den, 1100 TL’ye çıkarıldığını açıkladı.

Ticaret bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda esnafın kredi borçları 1 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatıldı. Bu sayede esnafa geri ödeme kolaylığı sağlandı. Bu hizmetten 30.000 kadar esnaf ve sanat ker yararlanıyor. Şimdiye kadar yapılandıran toplam tutar 650 milyon Türk Lirasını buldu.

Esnafın Borçları Ertelendi

1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında toplamda 984.930 esnaf ve sanatkara 42.6 milyar TL faiz destekli kredi verildi.

Salgının ilk ortaya çıktığı andan itibaren 11 Mart 2020 tarihi ile 5 Şubat 2021 tarihleri arasında toplamda 760.000 esnaf ve sanatkar, esnaf destek paketinden yararlandı. Bu kapsamda toplamda 18.8 milyar TL kredi verildi.

Salgın kapsamında 24 Mart 2020 tarihli cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararı ile toplamda 456.000 esnaf ve sanatkar, Halkbank olan borçlarından 3.396.000.000 TL kredi borcu üç aylığına ertelendi.

Esnaf ve Sanatkarlara Destek

Ayrıca 3 Şubat 2021 tarihinde çıkarılan karar doğrultusunda esnafın halk bank da bulunan 1 Ocak 2021 tarihli ve 30 Haziran 2021 tarihleri arasında vadesi dolan kredi geri ödemelerinde altı aylık erteleme imkanı getirildi. Bu kapsamda 1 milyon esnafımız yararlandı ve toplamda 11.9 milyar Türk Lirası kredi ödemesi ertelendi.

Salgın döneminin en başından beri ihtiyaç sahibi ailelere hane başına 1000 Türk Lirası nakit destek verildi. Ayrıca bu nakit desteği 1100 Türk Lirası olarak devam etmeye başladı. Bu kapsamda 2.540.000.000 Türk Lirası kaynak ayrıldı.

Kaymakamlıklarda bulunan Sosyal yardımlaşma ve dayanışma Vakıflarında ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak adına toplamda 183 milyon Türk Lirası ilave destek gönderildi. Ayrıca belediyeler ve diğer kurumlar üzerinden de çeşitli projeler sayesinde ihtiyaç sahibi insanların ihtiyaçları giderilmeye çalışıldı.

Destekler Devam Ediyor mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer yetkili makamlar tarafından yapılan açıklamalara göre Pandemi süreci boyunca verilen desteklerin bir süre daha devam edeceği anlaşılıyor. Vatandaşlarımızın birçoğu bu desteklere bel bağlamış durumda bulunuyor. Çünkü salgın süreci en çok esnafımıza ve vatandaşımıza etkiledi. Bu kapsamda desteklerin verilmesi çok önemlidir. Salgın süreci ekonomik anlamda vatandaşlarımız ve esnafımıza çok etkiledi. Yapılan bu destekler sayesinde esnafımızın batmaması vatandaşlarımızın mağdur olmaması amaçlanıyor.

Kredi borcu ertelenmesi, kira desteği, sigorta pirim desteği, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza kira desteği ve nakit desteği, Çeşitli kurum ve kuruluşlar üzerinden yapılan farklı yardımlar, gıda yardımları bu süreçte en çok üzerinde durulan konular oldu. Özellikle ihtiyaç sahibi hanelere her ay 1000 Türk Lirası nakit desteğinde bulunuldu.

Bu destek sayesinde vatandaşlarımızın bir nebze de olsa geçim sıkıntısı yaşamaması ve mağdur olmaması amaçlandı. Salgın dönemi boyunca desteklerin devam etmesi vatandaşlarımızı mağdur etmedi. Daha büyük mağduriyetlerin oluşmaması için tam kapanma döneminde de destekler sürecek.

Vatandaşlarımızın ve esnafımızın birçoğu bu desteklere başvurarak tam kapanma sürecinde ihtiyaçlarını bir nebze de olsa giderebilecek. Tam kapanma sürecinden sonra ekonominin normal seyrine döneceğini umuyoruz.




Son Güncelleme: 30.04.2021 16:23
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Anahtar Kelimeler:
Tam KapanmaDevlet Desteği
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