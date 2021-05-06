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Tam Kapanma 1.100 TL sosyal yardım ödemeleri sorgulama E-devlet

Devletimiz tam kapanma döneminde vatandaşlarımıza 1100 Türk Lirası sosyal yardım veriyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız tam kapanma 1100 TL sosyal yardım nasıl alınır, 1100 TL sosyal yardım e-Devlet sorgulama işlemini merak ediyor.

06 Mayıs 2021 Perşembe 19:51
Tam Kapanma 1.100 TL sosyal yardım ödemeleri sorgulama E-devlet
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Son yapılan kabine toplantısından sonra cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 29 Nisan akşam saat 19:00’dan itibaren başlayacak olan 17 günlük tam kapanma kararı alındığını söyledi. 17 günlük tam kapanma süresi 17 Mayıs pazartesi günü saat sabah beş civarında sona erecek. Vatandaşlarımız tam kapanma sürecinde maddi yardım var mı yok mu araştırması yapıyor. Devletimiz tam kapanma döneminde vatandaşlarımıza 1100 Türk Lirası sosyal yardım veriyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız tam kapanma 1100 TL sosyal yardım nasıl alınır, 1100 TL sosyal yardım e-Devlet sorgulama işlemini merak ediyor.

Devletimiz tam kapanma sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 1100 Türk Lirası Sosyal yardım yapacak. E-Devlet üzerinden yapacağınız başvuru sonrasında başvurunuz onaylanırsa 1100 Türk Lirası hesabınıza yatırılacak.

Tam Kapanma 1100 TL Başvurusu

Ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından dolayı ekonomik sorunlar yaşanıyor. Ülkemizde ekonomik sorun yaşayan milyonlarca vatandaşımız bulunuyor. Devletimiz salgın sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın bir nebze olsun rahatlaması için maddi yardımda bulunuyor. Tam kapanma süresinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 1100 Türk Lirası maddi destek verilecek. Bu konuda e-Devlet üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca daha önce sosyal destek programına ve Sosyal yardımlaşma ve dayanışma Vakfı üzerinden sosyal yardımlara başvuru yapan kişilerin tekrardan başvurması gerekmiyor. Tam kapanma sosyal yardım başvurusu yapmak isteyen vatandaşlarımız e-Devlet sistemine girerek arama kısmına sosyal yardım sorgula yazarak kendilerine para yatıp yatmayacağını görebilir.

Tam kapanma süresi boyunca 1100 Türk Lirası maddi yardımdan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın e-Devlet sistemine girerek başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvurusu olumlu olan vatandaşlarımızın 1100 Türk Lirası PTT şubelerine ya da kendi hesaplarına yatacaktır. Başvurular sırasında TC kimlik numarasının son rakamı önem kazanıyor. TC kimlik numarasının sonu sıfır olanlar pazartesi günü, iki olanlar Salı günü, dört olanlar çarşamba günü, altı olanlar perşembe günü, sekiz olanlar cuma günü başvuru yapabilecek. Hafta sonları bütün vatandaşlarımız başvuru yapabilir.

Kimler 1100 TL Alamaz?

Tam kapanma süresi boyunca verilecek olan 1100 Türk Lirası alabilmek için bazı şartları yerine getirmeniz gerekiyor. Emekli vatandaşlarımız ve kamuda çalışan işçiler bu yardımlardan yararlanamıyor. Ayrıca SGK üzerinden aylık ya da gelir alanlar, emekli vatandaşlarımız yararlanamıyor. İşkur üzerinden para alanlar bu yardımdan faydalanamaz. Ayrıca üstüne herhangi bir mal varlığı olan kişiler bu yardım üzerinden para alamaz.

Tam kapanma süresi boyunca verilecek olan 1100 Türk Lirası sosyal yardımından yararlanmak istiyorsanız Türkiye cumhuriyeti kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak e-Devlet sistemine giriş yapmanız gerekiyor. E-Devlet sistemi üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Aynı zamanda sorgulama işlemi yine e-Devlet sistemi üzerinden yapılır.

E-Devlet sistemi üzerinden birçok hizmete hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. E-Devlet sistemi üzerinden sosyal yardım başvurusu yapabilirsiniz. Ayrıca kurum ödemelerimiz var ise buradan sorgulama işlemi yapabilirsiniz. Sosyal yardım başvurunuz olumlu sonuçlanırsa 1100 Türk Lirası PTT şubelerine yatırılacaktır. Aynı zamanda gıda yardımı, kömür yardımı, çocuk yardımı, süt yardımı, doğum yardımı gibi yardım paralarından yararlanmak istiyorsanız E-Devlet sistemine giriş yapmanız gerekir.

E-Devlet Yardım Sorgulama

E-Devlet sistemi üzerinden şartlı eğitim yardımları, 2002 yardımları, dul kadın yardımı, şahıs yardımı, hane yardımı, tek seferlik yardım, sosyal ve ekonomik destek sorgulama, engelli evde bakım parası, doğum yardımı parası, sosyal yardımları sorgulayabilirsiniz.




Son Güncelleme: 06.05.2021 19:51
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1100 TLTam Kapanma
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