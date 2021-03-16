Taksitle araba nasıl alınır? Sıfır araçlarda taksit olacak mı? Taksitli araba alımı

Koronavirüs salgını sebebiyle sıfır araç bulmakta zorlanan vatandaşlar, çareyi ikinci el araç almakta arıyorlardı. Ancak ikinci el araçların da bir hayli pahalanması, vatandaşları zor durumda bıraktı. Durum böyle olunca da vatandaşlar, devletten bir yardım eli bekliyorlardı. Beklenen yardım eli geldi. Resmi Gazete’de yayımlanan habere göre, artık taksitli araç alımı gerçekleşecek.

Resmi Gazete’de bugün ilan edilen habere göre, Ticaret Bakanlığı taşıt satışlarındaki taksitlendirme seçeneğini düzenledi. Yeni düzenlemeye göre sıfır araç almak isteyen vatandaşlar, 120 bin TL ve altındaki fiyatlar için 60 ay, 120 bin ve 300 bin TL aralığındaki araçlar için 48 ay, 300 bin ve 750 bin TL aralığındaki araçlar için 36 ay ve 750 bin ve üzerindeki araçlar için 24 ay taksit yaptırabilecekler.

Sıfır araç fiyatlandırması

Sıfır araç almak isteyen vatandaşlar, aracın markasına ve modeline göre farklı fiyatlarla karşılaşıyorlar. Biz de haberimizde bazı araçların fiyatlarına yer verdik...

Citroen

C3 Feel model bir araç almak isteyenler, aracı 151.500 TL’den başlayan fiyatlarla alabilirler.

C3 Aircross Suv Shine model araç almak isteyenler, 295.500 TL civarına araca sahip olabirler.

C-Elysee Feel model bir araç almak isteyenler, 197.500 TL’den başlayan fiyatlarla araca sahip olabilirler.

Dacia

Yeni Sandero Comfort model araç almak isteyenler, 143.500 TL civarı bir fiyata aracı alabilirler.

Fiat

Egea Sedan almak isteyen vatandaşlar, 133.000 TL’den başlayan fiyatlarla araca sahip olabilirler.