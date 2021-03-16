İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Aşı stratejisinde hata yaptıklarını söyleyen AB'den flaş aşı itirafı!
Son Dakika
Aşı stratejisinde hata yaptıklarını söyleyen...
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere flaş uyarı!
Son Dakika
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere...
Vergi muafiyeti hangi esnaf grubunu kapsıyor? Muafiyetten kimler yararlanamayacak?
Son Dakika
Vergi muafiyeti hangi esnaf grubunu...
WhatsApp'a sesli mesajlarda oynatma hızını değiştirme özelliği geliyor
Son Dakika
WhatsApp'a sesli mesajlarda oynatma hızını...

Taksitle araba nasıl alınır? Sıfır araçlarda taksit olacak mı? Taksitli araba alımı

Koronavirüs salgını sebebiyle sıfır araç bulmak zorlanırken, ikinci el araçların fiyatları ise bir hayli pahalandı. Durum böyle olunca da vatandaşlar, araba almakta bir hayli zorluklar yaşıyordu. Konuyla ilgili devletten yeni bir hamle geldi. Resmi Gazete’den yayımlanan bildiriye göre artık taksitli araç alımı gerçekleştirilecek. Taksitle araba nasıl alınır? Sıfır araçlarda taksit olacak mı? İşte tüm detaylar...

16 Mart 2021 Salı 22:03
Taksitle araba nasıl alınır? Sıfır araçlarda taksit olacak mı? Taksitli araba alımı
Takip Et:

Koronavirüs salgını sebebiyle sıfır araç bulmakta zorlanan vatandaşlar, çareyi ikinci el araç almakta arıyorlardı. Ancak ikinci el araçların da bir hayli pahalanması, vatandaşları zor durumda bıraktı. Durum böyle olunca da vatandaşlar, devletten bir yardım eli bekliyorlardı. Beklenen yardım eli geldi. Resmi Gazete’de yayımlanan habere göre, artık taksitli araç alımı gerçekleşecek.

Resmi Gazete’de bugün ilan edilen habere göre, Ticaret Bakanlığı taşıt satışlarındaki taksitlendirme seçeneğini düzenledi. Yeni düzenlemeye göre sıfır araç almak isteyen vatandaşlar, 120 bin TL ve altındaki fiyatlar için 60 ay, 120 bin ve 300 bin TL aralığındaki araçlar için 48 ay, 300 bin ve 750 bin TL aralığındaki araçlar için 36 ay ve 750 bin ve üzerindeki araçlar için 24 ay taksit yaptırabilecekler.

Sıfır araç fiyatlandırması

Sıfır araç almak isteyen vatandaşlar, aracın markasına ve modeline göre farklı fiyatlarla karşılaşıyorlar. Biz de haberimizde bazı araçların fiyatlarına yer verdik...

Citroen

C3 Feel model bir araç almak isteyenler, aracı 151.500 TL’den başlayan fiyatlarla alabilirler.

C3 Aircross Suv Shine model araç almak isteyenler, 295.500 TL civarına araca sahip olabirler.

C-Elysee Feel model bir araç almak isteyenler, 197.500 TL’den başlayan fiyatlarla araca sahip olabilirler.

Dacia

Yeni Sandero Comfort model araç almak isteyenler, 143.500 TL civarı bir fiyata aracı alabilirler.

Fiat

Egea Sedan almak isteyen vatandaşlar, 133.000 TL’den başlayan fiyatlarla araca sahip olabilirler.



Son Güncelleme: 16.03.2021 22:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AraçArabaSıfır Araçlarda Taksit
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Otomobil satışı taksit sayısı kaç oldu? Fiyatı düşük olana daha çok taksit imkanı
Otomobil satışı taksit sayısı kaç oldu? Fiyatı düşük olana daha çok taksit imkanı
Volkswagen Golf 8 Türkiye satış fiyatı ve özellikleri
Volkswagen Golf 8 Türkiye satış fiyatı ve özellikleri
2021 Rütbeli asker maaşları ne kadar?
2021 Rütbeli asker maaşları ne kadar?
Emekli olduğumda ne kadar maaş alırım?
Emekli olduğumda ne kadar maaş alırım?
Mazot gübre desteği 2021 ne zaman ödemeye başlanacak?
Mazot gübre desteği 2021 ne zaman ödemeye başlanacak?
Chiliz Coin ne kadar oldu? 13 Mart 2021 Cumartesi CHZ Coin Kaç TL/Dolar?
Chiliz Coin ne kadar oldu? 13 Mart 2021 Cumartesi CHZ Coin Kaç TL/Dolar?

Popüler Haberler

Taksitle araba nasıl alınır? Sıfır araçlarda taksit olacak mı? Taksitli araba alımı
2021 SGK rapor parası için nereye başvurulur? 2021 Rapor parası ödemesi ne kadar?
Emanet Begüm karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Gözde Gürkan kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Ziraat Türkiye Kupası A Spor Beşiktaş - Başakşehir izle - BJK - Başakşehir Aspor canlı yayını
Canlı izle Beşiktaş - Başakşehir ASPOR 1 şifresiz canlı maç izle BJK - İBB Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası maçı izle
NFT Coinler hangileridir? En büyük NFT coin listeleri
İŞKUR evde iş ilanları ve başvuru yolları
2021 Ziraat Bankası prim borcu emeklilik kredisi
Apple iPad Air 4 fiyatı ve özellikleri
Instagram hikaye indirme nasıl yapılır? İnstagram hikaye indirme işlemleri
Halkbank 6 ay ödemesiz 10.000 TL sosyal hayat destek kredisi kampanyası başvuruları devam ediyor 16 Mart 2021 Salı
Maraşlı dizisi Firuzan karakteri kimdir? Rojda Demirer'in hayatı ve yer aldığı diziler
Son Yaz dizisi Metin kimdir? Sinan Tuzcu'nun hayatı!
Yaralı Kalbim 41. bölüm fragmanı 17 Mart 2021 Çarşamba yeni bölüm özeti Kanal 7
Ramo dizisine katılan Gözde Kaya kimdir? Nadya karakteri kimdir?
Masumlar Apartmanı dizisi Memduh Dede karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Atilla Şendil kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Güldür Güldür Show 257. bölüm izle 16 Mart Salı son bölüm - Show TV Güldür Güldür yeni bölüm kesintisiz canlı izle
Rüyada büyük fare görmek ne demek, büyük fare görmek ne anlama gelir?
Sgk'dan cenaze yardımı nasıl alınır? 2021 sgk cenaze yardım sorgulama
Bim Heifer sterilizasyon spreyi ürün yorumları ve incelemeleri
NFT Nedir? NFT nasıl alınır? Yüksek fiyata satılan NFT’ler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.