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Taksicilere 3 bin TL hibe desteği şartları neler? Taksicilere hibe desteği ne zaman verilecek? Taksici esnafı hibe desteği başvurusu nasıl yapılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yapılan Kabine toplantısının sonrasında açıklamalarda bulundu. Pandemi nedeniyle esnafa verilen destek paketlerine ek olarak yeni destek paketlerinin verileceğini belirtti. 2 ayrı grup halinde 4 milyar 622 milyon liralık hibe desteği sağlanacağı açıklandı. Peki 3bin TL hibe desteği ne zaman verilecek? Bu destekten kimler yararlanabilir? Hibe başvuru desteği ne zaman? İşte detaylar...

19 Mayıs 2021 Çarşamba 11:33
Taksicilere 3 bin TL hibe desteği şartları neler? Taksicilere hibe desteği ne zaman verilecek? Taksici esnafı hibe desteği başvurusu nasıl yapılacak?
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Dün düzenlenen Kabine toplantısının ardından esnafa yeni destek paketleri verileceği duyuruldu. Erdoğan toplantı sonrası esnaf ve sanatkarlara  verilecek yeni ödemeleri açıkladı.

Hibe desteğini kimler alabilecek?

1 milyon 383 binden fazla esnaf ve sanatkara iki grup halinde 4 milyar 622 milyon lira destek verilecek. 1.grupta kahvehane, kafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, düğün salonları, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeşer, hamamlar, lunaparklar gibi işletmeler yer almaktadır. Toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapılacaktır.

İkinci grupta ise daha önceki destek ödemelerinden faydalanan lokantalar, pastaneler, dondurmacılar, terziler, berberler, taksici, minibüsçü, otobüsçü ve pazarcıların da dahil olduğu vatandaşlara bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi yapılacaktır.

Hibe destek başvurusu nasıl yapılıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 3 bin TL hibe başvuruları için henüz tarih ve şartlar belli olmadı. Detaylar gelince haberimize ekleyeceğiz.


Son Güncelleme: 19.05.2021 11:33
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