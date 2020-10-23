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Sürekli işçi kadrosuna geçenler için tediye ödemeleri yapılıyor!

Taşeron işçilikten sürekli işçi kadrosuna geçiş yapan çalışanlar için düzenli olarak tediye ödemeleri yapılmaktadır. 13 günlük yapılan ödemeler senede 4 defa belirlenmiş tarihlerde verilmektedir...

23 Ekim 2020 Cuma 15:59
Sürekli işçi kadrosuna geçenler için tediye ödemeleri yapılıyor!
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Tediye hesaplamasına dair ayrıntılar taşeron olarak çalışmalarını devam ettirirken sürekli işçi kadrosuna geçenler için merak edilen konular arasında yer almaktadır. Sürekli işçi kadrosuna geçenlere yapılan tediye ödemesinin hangi koşullarda gerçekleştirildiği intenet üzerinde araştırılmaktadır.

Aşağıdaki kısımda yer alan bilgiler doğrultusunda sürekli işçi durumuna gelenlerin 2020 senesinde alabilecekleri ilave tediye ödemeleri ve ödemelerin hesaplanmasına ilişkin ayrıntılar görüntülenebilmektedir.

İşçi İkramiyesi Hesaplama

Aşağıdaki kısımda yer alan ilave tediye tablosu kullanılarak günlük brüt kazanç aracılığı ile alınacak ilave tediye belirlenebilmektedir. Son brüt kazancın maaş bordrosundan ya da SGK Tescil ve Hizmet dökümünden d-devlet sistemi aracılığı ile öğrenilebilmektedir. Gün bölümünün değiştirilmemesi halinde sistem otomatik olarak 13 günlük bir hesaplama yapmaktadır.

İşçi İkramiye Hesaplaması Nasıl Yapılır?


 İlave tediye hesaplamaları yapılırken brüt kazanç göz önünde bulundurulmaktadır. Brüt kazanç 2020 senesi için minimum 2.943 TL olarak belirlenmiştir. Buna bağlı olarak işçiler için 52 günlük hesaplama aşağıdaki kısımda yer aldığı şekilde gerçekleştirilmektedir.

  • Brüt kazanç: 2.943,00 TL.
  • Günlük brüt kazanç: 98,10 TL
  • Tediyeye esas brüt kazanç: 52×98,10= 5.101,20 TL
  • SGK işçi payı kesintisi: 714,16 TL
  • İşsizlik primi kesintisi: 51,01 TL
  • Kesinti sonrası kalan brüt tutar: 4336,01 TL
  • Gelir vergisi kesintisi ( %15 üzerinden): 650,40 TL
  • Damga vergisi kesintisi ( %7,059): 30,60 TL
  • 52 gün için ödenecek en düşük tediye miktarı net tutarı: 3655,00 TL

Bu hesaplamaya göre 13 günlük tediye tutarı ise 913,75 TL olmaktadır. Bu hesaplamanın brüt asgari ücret üzerinden yapıldığının unutulmaması gerekmektedir. Kamu işçilerinin net ve brüt maaşları 2020 senesinde de asgari ücretin ortalama %20 kadar daha çok olacağından 13 günlük ikramiye miktarının 1100 TL civarında olabileceği, 52 günlük ise 4000 TL civarında olabileceği aktarılmaktadır.

Tediye Hesaplama Formülü

Tediyelerin hesaplanmasında brüt ücretten %15 oranında SGK payı alınmaktadır. Kalan miktardan vergi dilimlerine göre gelir vergisi ve damga vergisi kesilmektedir. Toplam brütten ise kesintiler yapıldıktan sonra net ikramiye belli olmaktadır. Bu kapsamda ilave tediyelerden %15 oranında gelir vergisi alınırken %7,59 oranında ise damga vergisi alınmaktadır.

Kamu İşçileri Emeklilik Koşulları

Kadroya geçiş yapan kamu işçilerinin sigorta primleri 4A kapsamında yer almaktadır. Buna bağlı olarak emeklilik koşulları da 4A bünyesindeki gibidir. İşe giriş tarihine göre değişiklik gösteren emeklilik koşulları ilk sigorta, bağkur ya da diğer bünyelerdeki başlangıç tarihine göre belirlenmektedir.

Tediye Ödemeleri Ne Zaman Yapılır?

Tediye ödemeleri 13 günlük olacak şekilde senede 4 kere yapılmaktadır. İlk ödemeler Ocak ayının sonunda yapılırken ikinciler Mayısıs sonunda, üçüncüler Ağustos sonunda ve sonuncular ise Aralık sonunda gerçekleştirilmektedir.



Son Güncelleme: 23.10.2020 15:59
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Anahtar Kelimeler:
SGKTediye ödemeleriTaşeronİşçi
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