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Süper Emeklilik Nedir? Süper Emeklilik Neden Devam Etmedi?

Basında dikkat çeken başlıklardan birisi olan Süper Emeklilik Nedir? Süper Emeklilik Neden Devam Etmedi? konusuyla ilgili olarak merak edilen gelişmeleri kaleme almaya devam ediyoruz. Hemen 27 Ağustos 2020 Perşembe tarihli haberimize göz atarak Süper Emeklilik Nedir? Süper Emeklilik Neden Devam Etmedi? ile ilgili sıcak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

27 Ağustos 2020 Perşembe 17:46
Süper Emeklilik Nedir? Süper Emeklilik Neden Devam Etmedi?
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Son dönem içinde altenatif emeklilik sistemlerinin gündeme gelmesiyle birlikte süper emeklilik ile ilgili ayrıntılar da araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar süper emeklilik sisteminin uygulamaya alınması halinde kimlerin bu sistemden faydalanabileceğini merak ediyorlar.

Süper Emeklilik Nedir?

Süper emeklilik olarak bilinen emeklilik sistemi ilk defa Turgut Özel zamanında gündeme gelmiştir. 1987 senesinde çıkarılan bir kanun ile birlikte devletin para ihtiyacını giderebilmesi için uygulanan bu sistem vatandaşlardan toplu para almayı hedeflemiştir. Bu sistem ile beraber hem devlet toplu para elde etmeyi başarmış hem de emekli olan vatandaşlar daha fazla emekli maaşı elde etmişlerdir. Sistemin en önemli özelliklerinden bir tanesi, halihazırda devam eden emeklilik prim ödemelerine ekstra olarak ya da tümüyle bağımsız olarak toplu ödemeler yapılabiliyor olmasıdır. Sisteme katılabilmek için SSK, BAĞKUR ya da Emekli Sandığı kapsamlarında yer alınıyor olması gerekmektedir. Benzer şekilde yurt dışında olunması halinde de emeklilik sisteminden faydalanılabilmişti.

Süper Emeklilik Neden Devam Etmedi?


1987 senesinde ortaya konan bu sistem kabul edilen kanun neticesinde uygulanmıştı. Ancak beklenilenin elde edilememesi sonucunda uygulamadan vazgeçilmişti. Uygulamadan vazgeçilmesinin en önemli nedenlerinden biri de eşitlik ilkesine uygun olmadığının düşünülmesiydi. Aynı zamanda sistem kapsamında yer alan ve toplu para ödeyen vatandaşların ilk maaşlarında bu ödemenin karşılığı olan ücretleri alamamasından kaynaklı olarak sorunlar da ortaya çıkmıştı. Vatandaşların mağduriyetine neden olduğu düşünülen süper emeklilik bu nedenlerde iptal edildi.

Süper Emeklilik Yeniden Gündeme Geldi

Aradan 33 sene geçmesiyle birlikte süper emeklilik yeniden Türkiye’de gündeme geldi. Muhalefet tarafından ortaya konan iddialara bakıldığında bireysel emeklilik sisteminde yurt dışında yaşayanlar için döviz üzerinden emekli sistemine giriş yapılması, devletin döviz ihtiyacının karşılanması için kullanılıyor ve aynı zamanda buna benzer yollarla emekli olmak isteyenlerin prim ödemelerini TL üzerinden yapanlara göre çok daha avantajlı olduğu ve emeklilik sonrasında da yüksek maaş alacakları görülüyor.

Ancak bu durum Türkiye’de yaşayanlar ile yurt dışında yaşayanlar arasındaki kur farkını gözler önüne seriyor. Yurt dışında 200 Euro ile emeklilik primini en yüksek seviyeden yatıran biri olurken, Türkiye’de bu ücret ona göre çok daha fazla oluyor.



Son Güncelleme: 27.08.2020 17:46
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EmeklilikSüper
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