Şubat 2021'de satışa çıkacak konut projeleri ve lansman tarihleri

Herkesin merakla beklediği 2021 Şubat ayında satışa sunulacak konutların özel lansman fiyat kampanyaları açıklandı.
1.Oyakkent 3.Etap
Emekli fonlarının en büyüklerinden olan Ordu Yardımlaşma Kurumunun yeni projesi şubat ayında satışa çıkıcak.İstanbul’un Başakşehir ilçesinde bulunan proje 87.507 metrekare arsa üzerine inşa edildi.Evler 1+1,2+1.3+1,4+1 ve 5+1 şeklinde sunulacak.
2.Tan Urla
Rose Marine Butik
Gül İnşaat ve Çebi Yapı ortaklığında İstanbul Mimaroba’da inşaatı devam ediyor.142 adet ev 14 adet dükkan yer alıyor.7 çeşit konut tipi yer alıyor.
4.Nefes Assos
Beyaz yakalılar için ideal olan bu proje tüm hızıyla devam etmekte. İnsanların şehir hayatından uzakta bir hayat için köy enstitüsü,köy kahvehanesi,Pazar yeri,elektirikli sarj yerleri inşa edilecek.