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Şubat 2021'de satışa çıkacak konut projeleri ve lansman tarihleri

Ev sahibi olmak isteyenlere müjde.2021 yılı Şubat ayı ev ve ofis projeleri özel fiyatları ile açıklandı.

01 Şubat 2021 Pazartesi 12:05
Şubat 2021'de satışa çıkacak konut projeleri ve lansman tarihleri
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Herkesin merakla beklediği 2021 Şubat ayında satışa sunulacak konutların özel lansman fiyat kampanyaları açıklandı.

1.Oyakkent 3.Etap

Emekli fonlarının en büyüklerinden olan Ordu Yardımlaşma Kurumunun yeni projesi  şubat ayında satışa çıkıcak.İstanbul’un Başakşehir ilçesinde bulunan proje 87.507 metrekare arsa üzerine inşa edildi.Evler 1+1,2+1.3+1,4+1 ve 5+1 şeklinde sunulacak.

2.Tan Urla

Tanzer yapı şirketi tarafından tasarlanan proje Şubat ayında satılacak.İzmir İlinin Urla ilçesine bağlı Bademler Köyünde 250.000 metrekare arsa  üzerine yapıldı.5 farklı çeşit konut bulunuyor.

3.

Rose Marine Butik

Gül İnşaat ve Çebi  Yapı ortaklığında İstanbul Mimaroba’da inşaatı devam ediyor.142 adet ev 14 adet dükkan yer alıyor.7 çeşit konut tipi yer alıyor.

4.Nefes Assos

Beyaz yakalılar için ideal olan bu proje tüm hızıyla devam etmekte.  İnsanların şehir hayatından uzakta bir hayat için köy enstitüsü,köy kahvehanesi,Pazar yeri,elektirikli sarj yerleri inşa edilecek.



Son Güncelleme: 01.02.2021 12:05
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Konutşubat
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