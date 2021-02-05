Şubat 2021 KÇÖ ne zaman, hangi tarihte hesaplara yatacak? Kısa çalışma ödeneği ödeme tarihleri

Pandemi dönemi boyunca işçi ve iş verenin yaşadığı zorlukları hafifletmek için devlet tarafından çeşitli destekler veriliyor. Bunlardan bir tanesi olan kısa çalışma ödeneği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından işçilere belirli tarihlerde verilmektedir.

Şubat ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?

Kısa çalışma ödeneği ne kadar?

Bakan, Ocak ayının işsizlik ve kısa çalışma ödeneğinin 5 Şubat Cuma günü hesaplara yatacağını duyurdu. Şubat ayıyla alakalı bir açıklamada bulunmadı.

Kısa çalışma ödeneği tutarı çalışan kişinin maaşının %60’ı kadar olmaktadır. En düşük tutar asgari ücrete göre belirlenirken en yüksek tutar ise asgari ücretin brüt tutarının %150’si kadar olmaktadır. En düşük kısa çalışma ödeneği, 2.148,50TL olurken en yüksek kısa çalışma ödeneği: 5.366TL oldu.