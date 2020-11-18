Steam Black Cuma İndirimleri ne zaman başlayacak? Steam Efsane Kara Cuma indirim tarihleri belli oldu!

Oyun severlerin de merakla beklediği Black Cuma indirimleri geldi çattı. Pek çok alışveriş mağazasında ve firmaların kendi sitelerinde indirimler başlarken oyun oynamayı seven kesim ise Steam’in Black Cuma indirimlerinin ne zaman başlayacağını merak etmeye başladı.

Black Cuma nedir?

Steam Black Cuma indirimleri ne zaman başlayacak?

1932 yılından beri ABD’de uygulanan ve alışveriş sezonunun başlangıcı olarak kabul edilen gündür. Her yıl kasım ayının son cumasında kutlanan indirim ve alışveriş çılgınlığında bu sene Black Cuma 27 Kasıma denk gelmektedir.

Steam’de dahil olmak üzere diğer tüm oyun dağıtımcı firmaları Black Cuma indirimlerine ayak uydurmaktadır. Her yıl giyimden teknolojiye binlerce mağaza da yaşanan indirim çılgınlarında insanlar ihtiyaçları dahilinde yararlanmaktadır. Oyun severler ise Steam kütüphanelerine oyun eklemek ve yeni evrenleri keşfetmek için Black Cuma indirimlerini beklemektedir.

2019 yılında Black Cuma indirimleri 29 Kasım 2 Aralık tarihleri arasında gerçekleşmişti. 2020 yılında ise bu tarih 27 Kasım – 1 Aralık olarak belirlenmiştir. Ayrıca Steam sonbahar indirimleri olarkta adlandırılan bu günde yüzlerce oyun ciddi indirimlerle karşılaşacak. 26 Kasım günü saat 21.00'da başlayacak olan indirimler kapsamında binlerce oyunda dev indirimler yapılacak. İndirimler 3 Aralık günü saat 21.00'a kadar platform üzerinde devam edecek. Kullanıcılar bu tarih ve saatler arasında binlerce oyunu oldukça avantajlı fiyatlarla alabilecekler.