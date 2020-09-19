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Stajyer maaşları ne kadar? 2020 Tatil günlerinde staj parası kesilir mi?

Okurlarımız tarafından merak edilen Stajyer maaşları ne kadar? Tatil günlerinde staj parası kesilir mi? hakkında kritik gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Stajyer maaşları ne kadar? konusunda merak ettiğiniz tüm ayrıntıları 19 Eylül 2020 Cumartesi tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

19 Eylül 2020 Cumartesi 10:28
Stajyer maaşları ne kadar? 2020 Tatil günlerinde staj parası kesilir mi?
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Stajyerlere aynı dönem içerisinde verilen staj parası, asgari ücretin asgari geçim indirimi duşunda net tutarının %30’u esas alınmaktadır. Stajyerlerin alacağı ücret işyerinde çalışan kişi sayısına göre farklılık göstermemekle beraber çalışan sayısı yalnızca stajyer için alınacak destek ödemesinde etken olmaktadır.

2020 lise stajyer maaşı ne kadar?

Meslek lisesi ve sağlık meslek lisesinde öğrenim gören öğrenciler staj ücreti olarak 631,19 TL almaktadır. İşveren tarafından ödenen staj ücreti destek tutarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Sağlık lisesinde okuyan öğrencilerinde alacakları tutar en düşük 631,19 TL olacaktır.

2020 üniversite stajyer maaşı ne kadar?

Üniversitede eğitimine devam eden ve yaz döneminde zorunlu olarak staj yapan öğrencilere, bazı bölümler dışında kanunen stajyer maaşı ödenmesi mecburi değildir. Ancak bazı işletmeler öğrencilerin hem staj ücretini ödemekte hem de sigortalarını yapmaktadır. Bu durumda da stajyer ücreti 631,19 TL’den az olamayacaktır.

Stajyer maaşı nasıl hesaplanır?

Stajyerler belirlenen süreler içerisinde okulları ya da kendilerinin belirleyeceği işletmelerde staj yaparlar. Meslek lisesi öğrencileri haftada 3 gün staja giderken, geriye kalan 2 gün de okula giderler. Buna göre stajyer maaşı hesaplaması şu şekilde olmaktadır;

- Stajyer maaşı hesaplamasında asgari ücretin net tutarının %30’u esas alınmaktadır.


- Öğrencilere ödenecek olan maaş bu tutarın altında olamaz.

- Stajyerin ay içerisinde mazeretli ya da mazeretsiz olarak staja gitmediği günlerin ödemesi maaşından kesilmektedir.

2020 stajyer maaşı devlet katkısı

Stajyerlere ödenen maaşların bir kısmı işveren tarafından verilirken bir kısmı da devlet desteği kapsamında devlet tarafından ödenir. Devletin ödeyeceği katkı payı, işletmede çalışan personel sayısına göre belirlenmektedir. Buna göre;

- İşyerinde çalışan sayısı 20’den fazlaysa 1/3’ü

- İşyerinde çalışan sayısı 20’den az ise 2/3’ü oranında devlet tarafından destek verilir.

Tatil günlerinde staj parası kesilir mi?

Öğrencinin mazeret izni alması gibi durumlarda staja gelmediği günlerin ücreti maaşından kesilmektedir. Ancak resmi tatil, hafta sonu gibi tatil günlerine denk gelen sürelerde öğrencinin maaşı kesilmemektedir. Hükümet tarafından zorunlu olarak alınan tatil kararları durumunda da stajyerler izinli sayılır ve maaşları kesilmez.



Son Güncelleme: 19.09.2020 10:28
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üniversite Stajyer MaaşıStajyer Maaşı
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