Staj yapacak olan öğrencilere müjde! En az 767 lira maaş..

Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl bir çok öğrenciye verilemeyen staj hakkı bu yıl normalleşme uygulamaları ile birlikte tekrar verilebilmesi gündeme geldi. Stajyerler öğrencilere verilen ücretlerde ise bu yıl değişikliğe gidildiği ve en az maaşı 767 lira olabileceği aktarıldı.

Stajer öğrencilere verilen ücretin asgari geçim indiriminin dahil edilmediği net asgari ücretin yüzde 30'unun hesaplanarak verildiği biliniyor. Bazı işyerleri bu tutarın üzerinde maaş verilebiliyorlar fakat daha aşağısını veremiyorlar. Geçtiğimiz yılın ekonomik verilerine ve asgari ücret miktarı hesaplamaları sonrası stajyerlere aylık en az 631,19 lira ödeniyordu. Bu yıl ise yeni hesaplamalarla birlikte ödenecek tutarın en az 767,27 lira olacağı ifade ediliyor.

STAJYER MAAŞI NASIL BELİRLENİYOR?

Mesleki eğitim alan öğrencilerin 10 veya 10'dan fazla çalışanı olan firmalarda çalışması gerekiyor. Buna göre işyerleri de çalışanlarının sayısının yüzde 5'i kadar bir stajyer bulundurması gerekiyor. Stajyerlere ödenen ücretlerin ise firma çalışanı sayısına ve yıl için geçerli olan asgari ücrete göre belirleniyor.

Stajyerlerin maaşlarından herhangi bir vergi kesintisine gidilmiyor. Maaşlarının bir bölümünü devlet karşılarken devlet katkısı tutarının sayı olarak 20'den az personel çalıştıran işletmelerde 511,51 lira, 20 ve üstü çalışanı olan işletmeler için de bu tutar 255,75 lira olarak uygulanıyor.