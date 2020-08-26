SSK ve Bağkur Milyonlarca Kişiye Müjde! 355 tl intibak zammı geliyor!

SSK ve BAĞKUR emeklilerine yeni sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak Kurban Bayramı’ndan önce ikramiye alacaklarını öğrenen emeklilere bu defa da 355 liralık intibak zammı geleceği öğrenildi. Henüz bu konuda resmi bir açıklama yapılmamış bile olsa böyle bir düzenleme bekleniyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, son dönem içinde gündemde olan intibak düzenlemesiyle hakkında önemli bir açıklama yaptı. 2000 senesinden önce emekli olanların maaşları daha önce intibak yasası ile artmıştı. Şimdilerde ise 2000 senesinden sonra emekli olan kişilerin maaşlarında artış yaşanmasına yol açacak düzenleme bekleniyor. İlgili düzenlemeyle ilgili talebin hükümete iletilmesi sonrasında heyecanlı bekleyiş de başladı. Hükümetin bu talebi olumlu karşılaması halinde maaşlarda 355 TL zam yapılmasının da önü açılacak.

355 TL İntibak Zammı Onay Aldı mı?

İntibak Düzenlemesinde Son Durum

Yeni Asır Gazetesi’nden Hazal Ateş’in yaptığı habere göre İntibak düzenlemesi hakkında yeni gelişmeler ortaya konuyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk intibak düzenlemesiyle 2000 öncesi emeklilerin emekli maaşlarının yükseltildiğini ifade etti. Covid-19 virüsü salgını sürecinde 650.000 emeklinin maaşlarının da en az 1500 TL’ye yükseldiği aktarıldı.

Türkiye Emekliler Deneği 2000 ve sonrasında emekli olanlar için intibak düzenlemesi konusunda talepte bulundu. İntibak düzenlemesiyle ilgili şimdiye kadar herhangi resmi bir girişimde bulunulmasa bile 2020 senesi sonra ermeden Meclis’te ilgili çalışmaların ve görüşmelerin başlayacağı düşünülüyor. Düzenlemenin onaylanması ardından emeklilerin maaşlarında 55 lira ile 355 lira arasında artış olacağı ön görülüyor.

Bayram İkramiyelerine Zam Talebi

Covid-19 virüsü sürecinde maaşlarını evlerinde teslim alan emekliler maaşlarının 1500 TL seviyesine yükselmesini, bayram ikramiyelerini alacaklarını ve promosyon ödemelerini erkenden alacaklarını öğrenmişlerdi. TÜED şimdilerde ise dini bayramlarda verilen 1000 TL emekli ikramiyesinin zamlanması talebinde bulundu. Talebin onay alması halinde verilen ikramiyeler 1300 TL ile 1500 TL arasında verilmeye başlanacak.