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SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yeni maaş! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı tahmini

Sosyal Sigortalar Kurumu ile Bağ - Kur emeklisi olan vatandaşlarımızın Temmuz ayı zamları % 7,67 oranında tahmin ediliyor ve alacakları maaş miktarı da 530 TL’ye kadar varan bir artış söz konusudur. Kesin olarak bir veriden söz edebilmemiz için yalnızca Haziran ayı enflasyon verilerinin girilmesi gerekmektedir. Bizler de sizin için tahmini olarak yeni maaşları hesapladık.

15 Haziran 2021 Salı 13:55
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yeni maaş! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı tahmini
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Emekli olan vatandaşlarımızın Temmuz ayında alacakları zam miktarları için son döneme girmiş bulunmaktayız. Sosyal Sigortalar Kurumu ile Bağ – Kur emeklisi olan vatandaşlarımızın Temmuz ayı içerisinde alacakları maaş miktarları bu senenin ilk 6 aylık dönemi içinde gerçekleştirilen enflasyon oranı bazında artırılacaktır. İlk 5 aya ait enflasyon oranı ise % 6,39 olarak gerçekleşmiştir. Kesin olarak bir veriden söz edebilmek için de yalnızca Haziran ayına ait olan enflasyon verilerinin girilmesi kaldı.

Gerçekleşen enflasyon oranına göre ise Sosyal Sigortalar Kurumu ile Bağ - Kur emeklisi olan vatandaşların gelirlerinde yaklaşık olarak 441,44 TL ‘ye kadar varan bir fiyat artışı yaşanacaktır. Alınacak olan en yüksek miktardaki emekli aylığı ise net olarak 6,908 TL 35 Kuruştan, 7,349 TL 79 Kuruş’a çıkarılacaktır.

Zamlı olarak alınan en yüksek miktar 7 bin 438 TL olacak!

Yapılan Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yer alan enflasyon oranları tahminlerine göre ilk 6 aylık Tüketici Fiyat Endeksi yani Sosyal Sigortalar Kurumu ile Bağ - Kur’ lu emeklilerin zam oranları % 7,67  ‘yi bulabilecektir. Bu durum karşısında da alınacak olan en yüksek emekli aylığı miktarı da toplam 529,87 TL artış ile birlikte tam 7,438 TL 22 Kuruş olarak çıkacaktır.


Son Güncelleme: 15.06.2021 13:55
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