SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 551 TL zam!

Merkez Bankası tarafından açıklanan Mayıs ayı beklenti anketlerine göre TÜFE rakamları üzerinden yapılan tahminlerde SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayında yüzde 7.67 oranında bir almayı hedefliyor. Kurban Bayramı ikramiyelerinin de verileceği Temmuz'da hem maaş ödemeleri hem de ek ödemeler artmış olacak.

"İKİ ORANLI BİR ARTIŞ VAR"

Açıklanan 5 aylık enflasyon verilerine göre emekliler için yüzde 6.39 oranında bir zam oranı oluşması planlanırken beklenti anketi verilerine göre ise SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklileri yüzde 7.67 oranında bir beklenti içine giriyor. Yüzde 7.67 oranından yapılacak tahminlere göre ise emeklilere verilecek ek ödemlerde yüzde 5 sınırının bin 554 liradan bin 673 lira çıkmış olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine en az bin 500 TL maaş ödenirken bu en yüksek maaş ödemeleri ek ödemelerde dahil olmak üzere 7 bin 184 lira olacak.

Yüzde 7.67 oranında yapılacak artış tahminine göre 7 bin 735 liraya çıkması hedeflenen maaşlarda emeklilerin gelirlerinde 551 liraya kadar yapılan bir artış görülecek.