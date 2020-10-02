İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Süper Star'ın Süper Aşkı! Ajda Pekkan gönlünü Hakan Altun'a kaptırdı!
Süper Star'ın Süper Aşkı! Ajda...
Paris'te sonik patlama büyük bir panik yarattı
Paris'te sonik patlama büyük bir...
Adana'da koronavirüs denetimlerinde uyuşturucu maddeye rastlanan işletme sahibi gözaltına alındı
Adana'da koronavirüs denetimlerinde uyuşturucu maddeye...
Survivor sunucusu Murat Ceylan hakim karşısına çıktı: ''İyi niyetimin mağduru oldum.''
Survivor sunucusu Murat Ceylan hakim...

SSK, SGK ve Bağkur emekli maaşı nasıl hesaplanmaktadır? Ekim 2020 SSK ve Bağkur maaşları değişti mi?

SSK, SGK ve Bağkur emekli maaşı nasıl hesaplanmaktadır? SSK ve Bağkur maaşları değişti mi? haberinin gündeme geldiği günden bu yana merak edilen birçok yeni ayrıntı basına aktarıldı. 2 Ekim 2020 Cuma tarihli haberimizi okuyarak, SSK, SGK ve Bağkur emekli maaşı nasıl hesaplanmaktadır? konusunda merak ettiklerinizi hemen öğrenebilirsiniz.

02 Ekim 2020 Cuma 01:03
SSK, SGK ve Bağkur emekli maaşı nasıl hesaplanmaktadır? Ekim 2020 SSK ve Bağkur maaşları değişti mi?
Takip Et:

Emekli olunabilecek yaş sigortalı olarak başlanan ilk iş günü tarihiyle hesaplanıyor. Bu kişiler 2000 yılından önce sigortalı bir işe başlamışsa 2000 yılından sonra ilk yatan bireye göre daha çok maaş alabiliyor. Türkiye de emekli olabilmek için merakla bekleyen kişiler var.

SSK, SGK ve Bağkur emekli maaşı nasıl hesaplanmaktadır?

E-devlet sistemi üstünden giriş yapıldığında ana ekranda karşıya çıkmış olan vatandaş seçeneğine tıklanması şarttır. Gelen ekranda bulunan emekli aylığı ikramiyesi ve maaşı hesaplama kısmına göz gezdirin. Arama butonuna gelerek 4A/4B/4C emekli bilgisini girerek istenilen sonuç görüntülenebilir.

4A emekli aylığı nasıl hesaplanır?

Emekli maaşlarının hesaplamak için SSK içinde e-SGK sistemi üstünden kolay bir biçimde işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Sorgulamanın gerçekleşmesi için yapılması gereken adımlar;

  1. Sisteme girdikten sonra doldurulması gereken form doldurulmalıdır.
  2. İstenen bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde tamamlamak

Doldurulması gereken belgeler;

TC kimlik numarası,

SSK sicil numarası,

Baba adı,

Nüfusa kayıtlı il,

Doğum tarihiniz gereklidir.

Ne zaman emekli olurum?

Ne zaman emekli olunabileceğini ise e-devlet sistemi üstünden sorgulama yapılarak öğrenilmesi mümkündür. Sorgulama esnasında 4A/4B/4C emek sorgulamasını aratmanız gerekir. Arama yaptıktan sonra ekrana yansıyacak olan bölümü doğrulamak için TC kimlik numarası ve şifre gereklidir. Hizmet dökümleri burada yer alacaktır. Bir taraftan da SGK ya ait olan web sitesinden giriş yapmadan öğrenme altenatifiniz mevcut. SGK giriş sitesine sorgulama yapılması için belirli bilgiler şarttır.

Doğum tarihiniz

Hizmete başlama tarihiniz

SSK prim ödeme gün sayınız

Diğer sandıklara ait gün sayınız

Askerlik/Sanatçı gün sayınız

Fiili gün sayınız

Yurtdışı gün sayınız

3600 Günün doldurulduğu tarih


Malüliyetiniz var mı?

Erken yaşlanma var mı? olacaktır.

SGK’dan emekli olunabilmesi için ne kadar süre lazım?

SGK’dan emekli olan aşağıda belirtilmiş olan süreleri tamamlamış olmalıdırlar. Bu süreler ise;

İlk sigorta başlangıcı 24.5.1988 ile 23.11.1989 arasında olanlar 5450 gün, 51 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinin ardından emekliye ayrılabilirler.

lk sigorta başlangıç tarihi 8.9.1976’dan önce olanlar 5000 gün ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekliye ayrılabilirler.

İlk sigorta başlangıcı 9.9.1976 ile 23.5.1979 arasında olanlar 5000 gün, 44 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonrasında emekli olabilirler.

İlk sigorta başlangıcı 24.5.1979 ile 23.11.1980 arasında olanlar 5000 gün, 45 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinin hemen ardından emekli olabilirler.

İlk sigorta başlangıcı 24.11.1980 ile 23.5.1982 arasında bulunanlar 5075 gün, 46 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinin ardından emekliye ayrılabilirler.

İlk sigorta başlangıcı 24.5.1982 ile 23.11.1983 arasında bulunan kişiler 5150 gün, 47 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinin ardından emekli olabilir.

İlk sigorta başlangıcı 24.11.1989 ile 23.5.1991 arasında bulunanlar 5525 gün, 52 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilir.

4A emeklisi nasıl olurum?

Sigortanızın başlamış olduğu tarih 24.11.1992 ve 23.11.1992 arasında bulunanlar 5600 gün şartı koşulurken 54 yaş ve minimum olarak 25 yıl sigortalı olarak hizmet süresini geçmelidir.

4A’dan emekli olmak isteyen kişiler içinde bulunuyorsanız e-devlet sisteminden belgelerinizi eksiksiz ve doğru bir şekilde tamamlamanız gerekir. Sorgulama işlemi ise;

İlk sigorta başlangıcı 24.5.1994 ile 23.11.1995 arasında olanlar 5750 gün, 55 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinin ardından emekli olunabilir.

İlk sigorta başlangıcı 24.11.1995 ile 23.5.1997 arasında olanlar 5825 gün, 56 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinin ardından emekli olunabilir.

İlk sigorta başlangıcı 24.5.1997 ile 23.11.1998 arasında olanlar 5900 gün, 57 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinin ardından emekli olunabilir.

İlk sigorta başlangıcı 24.11.1998 ile 8.9.1999 arasında olanlar 5975 gün, 58 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinin ardından emekli olunabilir.

İlk sigorta başlangıcı 9.9.1999 ile 30.4.2008 arasında olanlar 7000 gün, 60 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinin ardından emekli olunabilir.

Emekli maaşı ve emeklilik günlerini telefon üzerinden sorgulaması nasıl yapılır?

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı içinde ALO 170 hattını çevirerek emeklilik koşullarını, ne zaman emekli olacağına dair birçok sorunun cevabını alabilirsiniz. ALO 170 hattını arayarak SSK 4A, Bağkur 4B veya Emekli sandığı olan 4C için olan tüm emekliler için sorgulama telefon yoluyla yapılabilir.

 

 

 



Son Güncelleme: 02.10.2020 01:03
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Konut kredisine ödenen ekspertiz ücretleri geri iade edilecek!
Konut kredisine ödenen ekspertiz ücretleri geri iade edilecek!
Opel Astra sahibi olmak isteyenlere müjde! Opel'den yıl sonu kampanyası
Opel Astra sahibi olmak isteyenlere müjde! Opel'den yıl sonu kampanyası
A101 aktüel katalog yayımlandı! 17 Eylül 2020'de indirimli ürünler A101'de olacak!
A101 aktüel katalog yayımlandı! 17 Eylül 2020'de indirimli ürünler A101'de olacak!
Moody’s Türk bankalarının kredi notlarını açıkladı
Moody’s Türk bankalarının kredi notlarını açıkladı
İyidere Lojistik Limanı İnşaat ihalesini Cengiz İnşaat aldı
İyidere Lojistik Limanı İnşaat ihalesini Cengiz İnşaat aldı
Arabistan petrol devi şirketi Aramco dünyanın en değerli şirketi seçildi
Arabistan petrol devi şirketi Aramco dünyanın en değerli şirketi seçildi

Popüler Haberler

Bilgisayar oyunlarının çocuk gelişimi üzerindeki etkileri nelerdir? Ailelerin dikkat etmesi gereken noktalar
Banka borcu ve kredi kartı borcu nasıl ertelenir? Ertelemede faiz uygulanır mı?
2020 Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL? Evde bakım parası 2020 zammı ne kadar oldu, kimler alabilir?
SSK, SGK ve Bağkur emekli maaşı nasıl hesaplanmaktadır? Ekim 2020 SSK ve Bağkur maaşları değişti mi?
Gömlek nasıl ütülenmeli? hızlı ütü yapmanın püf noktaları
şekerbank tarım ve çiftçi kredisi faiz oranları Ekim 2020
Vakıfbank 3 ay kredi ve kredi kartı borcu erteleme
İŞKUR üzerinden vasıflı vasıfsız 50 Bin personel alımı yapılacak! 2 Ekim 2020 Cuma
Evde bakım maaşı alma kriterleri nelerdir? Evde bakım maaşı almak için kişi başına düşen gelir 2020
Güncel findeks kredi notumu nasıl öğrenebilirim? 2020 Ücretsiz findeks sorgumala yapılır mı?
Kadın çalışanların analık ve süt izinleri ne kadardır? Analık ve süt izni şartları ve süre hesaplaması nasıl yapılır?
Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman başlayacak? Gelinim Mutfakta yeni sezonu neden yok? Yayından mı kaldırıldı?
YKS 2019 Hangi sorular hatalı ? YKS hangi soru iptal oldu? Tarışmalı sorular
Fox TV Efsane Aile Yarışması Başvuru Formu Ve Katılım Şartları
Survivor 46.Bölüm fragmanı 14 Nisan Salı 2020
Migros indirimli ürünler 10 Eylül – 17 Eylül Eylül kataloğu
Bim'de indirimde ne var 2 Ekim 2020 Cuma bim indirimler bu hafta
Sigorta işveren maliyeti hesaplama işlemleri nasıl yapılır? 2020 SGK işveren maliyet hesabı
Günlük burç yorumları 2 Ekim 2020 Cuma - Burç yorumunuza göre bugün neler yaşayacaksınız?
Koltuk altı kararması neyle geçer? Koltuk altı kararması nasıl düzelir?
Gürsoy Eğitim Vakfı burs başvurusu şartları ve 2020 yılı burs miktarı

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.