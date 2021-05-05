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SSK, SGK, Bağ-Kur ve Emekli sandığı emeklileri sevindirecek haber geldi! Geçici zam gelecek..

SSK,Bağ-Kur,SGK ve Emekli Sandığı emeklilerini mutlu edecek haber son dakika olarak verildi. Emekliler artık rahat edecek. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı emeklilere zam verecek mi? Tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 14:09
SSK, SGK, Bağ-Kur ve Emekli sandığı emeklileri sevindirecek haber geldi! Geçici zam gelecek..
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SSK,SGK,Bağ-Kur ve Emekli sandığı emeklileri sevindirecek haberi verdi! 

Milyonlarca emekli kişiye müjde verildi! SSK,SGK,Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerini çok sevindirecek haber son dakika gelişmesi olarak geldi. Emekli maaşı asgari ücretin altında alan emeklileri ara zam yaparak getirmeleri için Hazine ve Maliye Bakanlığına yazı yazıldı. İşte emeklileri sevindirecek detaylar haberimizde.

Hazine ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı emeklilere geçici zam verecek mi? 

İyi Parti üyesi Ümit Dikbayır, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na mektup yazarak, ekonomik sıkıntılar yaşayan milyonlarca emeklinin endişelerini bildirdi. İyi Parti Milletvekili Ümit Dikbayır, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na açık mektup yazdı. Birçok emekliye asgari ücretten daha az ödeme veriliyor. Geçici zam yaparak asgari ücret seviyesine artırılacak emekliler hakkında yazı yazdı. Asgari ücretle altın emekli maaşı alan birden fazla emekli enflasyon altında eriyor. Ekonomik zorluklar yaşamaya devam ediyor. Bu mektupla milyonlarca kişi maddi açıdan rahatlayacak. 

Emekliler mağdur!

Hükümetlerin ülkede bazı gerçekleri görememe sorunu ne yazık ki var. Türkiye’de en az emekli aylığı ve emeklilik gelirinin ilk dilimi ile emekli aylıkları arasında en fazla gelirli alanlar arasındaki fark 7,5 kattır. AB ortalaması 4,2 kat. Rakamlardan da anlaşıldığı gibi, ülkemizin gelir dağılımındaki adaletsizliğin en açık mağdurları emekliler olmaktadır. 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak şahsınızdan ricam Cumhuriyet Hükümeti; Pandemi şartlarında daha çok sıkıntı yaşayan ve maaşları 3 bin liranın altında olan emeklilerimiz için formül üretmektir. TÜİK rakamlarının ötesinde, fiilen yüzde 25’e varan enflasyonun olumsuz etkisini azaltmak için bu gruptaki emeklilerimizin maaşlarında %25’lik bir iyileşme milyonlarca kişi ve ailesi rahatlayacak.




Son Güncelleme: 05.05.2021 14:09
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SGKSSKEmekli
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