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SSK Bağkur maaşları ne kadar oldu? SSK ve Bağkur maaşları değişti mi? Şubat 2021

Basının odağı altında olan ve okurlarımızın da merak ettiği SSK Bağkur maaşları ne kadar oldu? SSK ve Bağkur maaşları değişti mi? haberi ile ilgili yeni ayrıntıları öğrenmek istiyorsanız, hemen şimdi 01.02.2021 tarihli haberimizi okuyun.

01 Şubat 2021 Pazartesi 08:30
SSK Bağkur maaşları ne kadar oldu? SSK ve Bağkur maaşları değişti mi? Şubat 2021
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Emekli olunabilecek yaş sigortalı olarak başlanan ilk iş günü tarihiyle hesaplanıyor. Bu kişiler 2000 yılından önce sigortalı bir işe başlamışsa 2000 yılından sonra ilk yatan bireye göre daha çok maaş alabiliyor. Türkiye de emekli olabilmek için merakla bekleyen kişiler var.

SSK, SGK ve Bağkur emekli maaşı nasıl hesaplanmaktadır?

E-devlet sistemi üstünden giriş yapıldığında ana ekranda karşıya çıkmış olan vatandaş seçeneğine tıklanması şarttır. Gelen ekranda bulunan emekli aylığı ikramiyesi ve maaşı hesaplama kısmına göz gezdirin. Arama butonuna gelerek 4A/4B/4C emekli bilgisini girerek istenilen sonuç görüntülenebilir.

4A emekli aylığı nasıl hesaplanır?

Emekli maaşlarının hesaplamak için SSK içinde e-SGK sistemi üstünden kolay bir biçimde işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Sorgulamanın gerçekleşmesi için yapılması gereken adımlar;

  1. Sisteme girdikten sonra doldurulması gereken form doldurulmalıdır.
  2. İstenen bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde tamamlamak

Doldurulması gereken belgeler;

TC kimlik numarası,

SSK sicil numarası,

Baba adı,

Nüfusa kayıtlı il,

Doğum tarihiniz gereklidir.

Ne zaman emekli olurum?

Ne zaman emekli olunabileceğini ise e-devlet sistemi üstünden sorgulama yapılarak öğrenilmesi mümkündür. Sorgulama esnasında 4A/4B/4C emek sorgulamasını aratmanız gerekir. Arama yaptıktan sonra ekrana yansıyacak olan bölümü doğrulamak için TC kimlik numarası ve şifre gereklidir. Hizmet dökümleri burada yer alacaktır. Bir taraftan da SGK ya ait olan web sitesinden giriş yapmadan öğrenme altenatifiniz mevcut. SGK giriş sitesine sorgulama yapılması için belirli bilgiler şarttır.

Doğum tarihiniz

Hizmete başlama tarihiniz

SSK prim ödeme gün sayınız

Diğer sandıklara ait gün sayınız

Askerlik/Sanatçı gün sayınız

Fiili gün sayınız

Yurtdışı gün sayınız

3600 Günün doldurulduğu tarih

Malüliyetiniz var mı?

Erken yaşlanma var mı? olacaktır.

SGK’dan emekli olunabilmesi için ne kadar süre lazım?

SGK’dan emekli olan aşağıda belirtilmiş olan süreleri tamamlamış olmalıdırlar. Bu süreler ise;

İlk sigorta başlangıcı 24.5.1988 ile 23.11.1989 arasında olanlar 5450 gün, 51 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinin ardından emekliye ayrılabilirler.

lk sigorta başlangıç tarihi 8.9.1976’dan önce olanlar 5000 gün ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekliye ayrılabilirler.

İlk sigorta başlangıcı 9.9.1976 ile 23.5.1979 arasında olanlar 5000 gün, 44 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonrasında emekli olabilirler.

İlk sigorta başlangıcı 24.5.1979 ile 23.11.1980 arasında olanlar 5000 gün, 45 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinin hemen ardından emekli olabilirler.

İlk sigorta başlangıcı 24.11.1980 ile 23.5.1982 arasında bulunanlar 5075 gün, 46 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinin ardından emekliye ayrılabilirler.

İlk sigorta başlangıcı 24.5.1982 ile 23.11.1983 arasında bulunan kişiler 5150 gün, 47 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinin ardından emekli olabilir.

İlk sigorta başlangıcı 24.11.1989 ile 23.5.1991 arasında bulunanlar 5525 gün, 52 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilir.

4A emeklisi nasıl olurum?

Sigortanızın başlamış olduğu tarih 24.11.1992 ve 23.11.1992 arasında bulunanlar 5600 gün şartı koşulurken 54 yaş ve minimum olarak 25 yıl sigortalı olarak hizmet süresini geçmelidir.

4A’dan emekli olmak isteyen kişiler içinde bulunuyorsanız e-devlet sisteminden belgelerinizi eksiksiz ve doğru bir şekilde tamamlamanız gerekir. Sorgulama işlemi ise;

İlk sigorta başlangıcı 24.5.1994 ile 23.11.1995 arasında olanlar 5750 gün, 55 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinin ardından emekli olunabilir.

İlk sigorta başlangıcı 24.11.1995 ile 23.5.1997 arasında olanlar 5825 gün, 56 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinin ardından emekli olunabilir.

İlk sigorta başlangıcı 24.5.1997 ile 23.11.1998 arasında olanlar 5900 gün, 57 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinin ardından emekli olunabilir.

İlk sigorta başlangıcı 24.11.1998 ile 8.9.1999 arasında olanlar 5975 gün, 58 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinin ardından emekli olunabilir.

İlk sigorta başlangıcı 9.9.1999 ile 30.4.2008 arasında olanlar 7000 gün, 60 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinin ardından emekli olunabilir.

Emekli maaşı ve emeklilik günlerini telefon üzerinden sorgulaması nasıl yapılır?

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı içinde ALO 170 hattını çevirerek emeklilik koşullarını, ne zaman emekli olacağına dair birçok sorunun cevabını alabilirsiniz. ALO 170 hattını arayarak SSK 4A, Bağkur 4B veya Emekli sandığı olan 4C için olan tüm emekliler için sorgulama telefon yoluyla yapılabilir.

 

 

 



Son Güncelleme: 01.02.2021 08:30
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