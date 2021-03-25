Sosyal yardım desteklerinde Mart ayı ödemeleri başladı!

Hükümetin şartlı eğitim ve sağlık ile birlikte çoklu doğum ve kronik hastalığa sahip vatandaşlara sunduğu destek paketinde Mart ayı ödemeleri başlatıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal yardım desteği olarak biline ve yaklaşık 2 milyon 667 bin kişiye verilmesi planlanan ödemelerinin hesaplara yatırılacağını açıkladı.
Bakan Selçuk, açıklamasında ayrıca 'Kronik Hastalık Yardım' adı altında sunulacak olan destek ödemelerinin ise 25 Mart tarihinden itibaren diğer ödemelerin ise 24 ile 29 Mart tarihleri arasında yapılacağını söyledi.
Son Güncelleme: 25.03.2021 11:12