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Sosyal yardım başvurusu kapsam dışına çıktı ne demek?

Tam kapanma süreciyle birlikte yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara 1100 TL sosyal yardım başvurusu yapılacağı açıklandı. e-Devlet üzerinden yardım başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlardan bazıları sosyal yardım başvurusu kapsam dışına çıktı ibaresiyle karşılaştı. Peki, sosyal yardım başvurusunda kapsam dışına çıktı ne anlama gelmektedir? İşte kapsam dışına çıktı ibaresinin anlamı...

06 Mayıs 2021 Perşembe 13:16
Sosyal yardım başvurusu kapsam dışına çıktı ne demek?
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1100 TL sosyal yardım desteği için e-Devlet’de sorgulama işlemleri her geçen gün artıyor. Sosyal yardım kapsamı dışına çıktı kavramı ile karşılaşan vatandaşlar ,bu kavramın ne anlama geldiğini merak etti.  Sosyal yardım kapsamı dışında ne demek?

e-Devlet’de sorgulamadan sonra bu kavram çıkıyorsa  vatandaşların sosyal yardım alma şartı taşımadığı anlamına gelmektedir.

Aşağıdaki linkten 1100 TL yardım başvurusunda bulunabilirsiniz.

https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu?basvuru=formu/

Ödemeler nasıl yapılıyor?

Daha önce başvuruda bulunup, ödemelerini alan kişilerin banka hesaplarına otomatik olarak yatacak. İlk kez başvuruda bulunan kişilerin ise banka hesap bilgileri sistemde yoksa PTT kartlarına yatacak. Banka bilgisi ve PTT kartı olmayan kişilerin ödemeleri,Ramazan Bayramı’na kadar kişilerin evlerine teslim edilecek.




Son Güncelleme: 06.05.2021 13:16
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Anahtar Kelimeler:
Sosyal Yardım BaşvurusuSosyal Yardım Başvurusu Kapsam Dışına çıktıE-devlet
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