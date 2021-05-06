Sosyal yardım başvurusu kapsam dışına çıktı ne demek?

1100 TL sosyal yardım desteği için e-Devlet’de sorgulama işlemleri her geçen gün artıyor. Sosyal yardım kapsamı dışına çıktı kavramı ile karşılaşan vatandaşlar ,bu kavramın ne anlama geldiğini merak etti. Sosyal yardım kapsamı dışında ne demek?

e-Devlet’de sorgulamadan sonra bu kavram çıkıyorsa vatandaşların sosyal yardım alma şartı taşımadığı anlamına gelmektedir.

Aşağıdaki linkten 1100 TL yardım başvurusunda bulunabilirsiniz.

https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu?basvuru=formu/

Ödemeler nasıl yapılıyor?

Daha önce başvuruda bulunup, ödemelerini alan kişilerin banka hesaplarına otomatik olarak yatacak. İlk kez başvuruda bulunan kişilerin ise banka hesap bilgileri sistemde yoksa PTT kartlarına yatacak. Banka bilgisi ve PTT kartı olmayan kişilerin ödemeleri,Ramazan Bayramı’na kadar kişilerin evlerine teslim edilecek.