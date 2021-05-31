Son dakika! Emeklilik yaşı 8 sene daha erkene alındı

Emeklilik yaşı 8 sene erkene alındı
Çalışan kişilerin emeklilik hesapları yapılırken bütün hizmetleri hesaplanır. 2000-2008 senelerinde çıkarılan kanunlarla çalışanların geçmişe dair borçları kaldırıldı. Fakat Yargıtay kararları ile beraber 8 sene erken emeklilik fırsatı mevcut.
Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) sevindiri haberler gelmeye devam ediyor. Prim günü ödeme ve sigortalı çalışma şartlarını karşılayanlar, bazı zamanlar yaş koşulları sebebiyle emekliliklerini beklemek zorunda kalabilmektedir. SGK’dan gelen yeni haberlerle beraber artık 8 sene daha erken emeklilik fırsatı sağlanıyor.
4B sigortalı bölümünde kendi adına ve hesabına bağlı olarak emekli olmak isteyen kişilerin ilk işlerine başladığı tarih baz alınmaktadır. Bu kapsamda 4 Ekim 2000 ve öncesinde iş yaşamına başlayan kişiler erken emeklilik için adım atmaya başladı.
Erken emeklilik hakkının geçerlilik süresi 4 Ekim 2000 ve öncesi olarak ayarlanmıştır. Bu sebeple bu tarihten sonra gerçekleştirilen kayıtlara hak verilmeyecektir.
Emeklilik hesaplarına çalışan kişilerin bütün hizmetleri içindedir. Bunun için servis kombinasyonu denen uygulama yapılmaktadır. Kurumlar arası çalışma belli yollarla bir araya getirilir, emekli olacak kurum belirlenir. Bir çalışan SSK ve Bağ-Kur ile çalışabilir bunun yanında Emekli Sandığına tabi olabilir.
Bütün çalışmalar prim günü içerir. Askerlik-doğum ödünç alma yöntemiyle elde edilen günler de kombine çalışmalara dahil edilebilir.