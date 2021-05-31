Son dakika! Emeklilik yaşı 8 sene daha erkene alındı

Emeklilik yaşı 8 sene erkene alındı

Çalışan kişilerin emeklilik hesapları yapılırken bütün hizmetleri hesaplanır. 2000-2008 senelerinde çıkarılan kanunlarla çalışanların geçmişe dair borçları kaldırıldı. Fakat Yargıtay kararları ile beraber 8 sene erken emeklilik fırsatı mevcut.

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) sevindiri haberler gelmeye devam ediyor. Prim günü ödeme ve sigortalı çalışma şartlarını karşılayanlar, bazı zamanlar yaş koşulları sebebiyle emekliliklerini beklemek zorunda kalabilmektedir. SGK’dan gelen yeni haberlerle beraber artık 8 sene daha erken emeklilik fırsatı sağlanıyor.

4B sigortalı bölümünde kendi adına ve hesabına bağlı olarak emekli olmak isteyen kişilerin ilk işlerine başladığı tarih baz alınmaktadır. Bu kapsamda 4 Ekim 2000 ve öncesinde iş yaşamına başlayan kişiler erken emeklilik için adım atmaya başladı.

Gelen yeni karar ile 4 Ekim 2000 tarihinden önce 4B sigorta kaydı yaptıran esnaf, 20 Nisan 1982 tarihine kadar sicilini geri alabilir. Sigorta başlangıcının aktif olduğu dönemden beri, vergi kaydı ve bir şirket ortağı olmalıdır. Vergi kaydı yada şirket ortaklığı olmayan fakat oda siciline sahip olan kişiler 22 Mart 1985'e kadar sigortalarını geri çekebilirler.

Erken emeklilik hakkının geçerlilik süresi 4 Ekim 2000 ve öncesi olarak ayarlanmıştır. Bu sebeple bu tarihten sonra gerçekleştirilen kayıtlara hak verilmeyecektir.

Emeklilik hesaplarına çalışan kişilerin bütün hizmetleri içindedir. Bunun için servis kombinasyonu denen uygulama yapılmaktadır. Kurumlar arası çalışma belli yollarla bir araya getirilir, emekli olacak kurum belirlenir. Bir çalışan SSK ve Bağ-Kur ile çalışabilir bunun yanında Emekli Sandığına tabi olabilir.

Bütün çalışmalar prim günü içerir. Askerlik-doğum ödünç alma yöntemiyle elde edilen günler de kombine çalışmalara dahil edilebilir.