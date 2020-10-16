Son dakika... Ekonomiyi canlandıracak yeni istihdam paketi geliyor

Basına açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ekonomi açısından sevindirecek haberler paylaştı. Yeni İstihdam Paketi başlığı altında yapılacak olan yeni düzenlemeleri duyuran Bakan Selçuk, Hazine ve Maliye Bakanlığıyla çalıştıkları projenin detaylarını paylaştı.
Ülkemizde esnek çalışmanın arttırılmasının gerektiğini dile getiren Selçuk, özellikle genç ve yaşlı nüfusun esnek çalışma şartlarında çalışmasının hedeflendiğini de ekledi.
Son Güncelleme: 16.10.2020 15:39