Son dakika! Doğalgaza beklenen zam geldi!

Doğalgazda Eylül ayının mesken tarifesinde bir değişiklik yapılmazken, sanayi ve elektrik üretimi için olan tarifeye %15 zam yapıldı. BOTAŞ tarafından konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketleri için uygulanan satış fiyatı mevcut tarifedeki gibi 1000 metreküp doğalgaz için 1488 TL olarak kararlaştırıldı.

Bu ayın sanayi aboneleri için geçerli olan tarife Ağustos ayındaki tarifeye göre 1000 metre küp doğalgaz için %15 artış ile 2050 TL, elektrik üretim santralleri tarafından kullanılan 1000 metre küp doğalgaz içinde %15 artış ile 2369 TL olarak belirlendi.