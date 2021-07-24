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son dakika! altın fiyatları düştü. gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında şok gelişme. Altın fiyatları düşmeye başladı ve bu düşüş de hızla devam etmekte. Son zamanlarda altın fiyatlarında yaşanan bu düşüş ile birlikte atında yaşanmakta olan değer kaybı da herkesi korkutmaya başladı. Peki altın daha ne kadar değer kaybetmeye devam edecek ve altında ki bu değer kaybı daha ne kadar sürecek. Altın neden birden bire bu kadar değer kaybetmeye başladı. Altın fiyatlarında yaşanan bu değer kaybı ile ilgili olan sır ne? 21 Temmuz 2021 Çarşamba günü altın fiyatlarında yaşanan son durum nedir? Gram altın, Çeyrek altın ve Yarım altın fiyatlar ne kadar?

24 Temmuz 2021 Cumartesi 14:38
son dakika! altın fiyatları düştü. gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
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Altın fiyatlarında şok gelişme. Altın fiyatları düşmeye başladı ve bu düşüş de hızla devam etmekte. Son zamanlarda altın fiyatlarında yaşanan bu düşüş ile birlikte atında yaşanmakta olan değer kaybı da herkesi korkutmaya başladı. Peki altın daha ne kadar değer kaybetmeye devam edecek ve altında ki bu değer kaybı daha ne kadar sürecek. Altın neden birden bire bu kadar değer kaybetmeye başladı. Altın fiyatlarında yaşanan bu değer kaybı ile ilgili olan sır ne?

Altın alıcılarının da büyük bir merak ile beklemiş olduğu altın haberleri sonunda gelmeye başladı. ‘’ Peki altın fiyatları ne kadar oldu? ‘’ sorusu ise 21 Temmuz 2021 Çarşamba gününün intenet ortamında en çok araştırılan konularından bir tanesi oldu. Yatırımcısının da araştırmaya devam etmiş olduğu altın fiyatları da gelmeye başladı ve altın fiyatları bugüne yaşanan düşüş ile başladı. Fiyatlarda yaşanmakta olan bu düşüşler devam ederken de gram altın şu anda tam olarak 502,85 TL ‘den işlem görmeye başladı. Gram altın bu halde iken diğer altın fiyatlarında yaşanan gelişmeler neler oldu gelin birlikte bakalım.

Altın fiyatlarında yaşanan güncel durum nedir?

Gram altın;

alış fiyatı tam olarak 498,99 TL iken satış fiyatı ise tam olarak 499,09 TL oldu.

22 ayar bilezik;

alış fiyatı tam olarak 453,86 TL iken satış fiyatı ise tam olarak 454,86 TL oldu.

Cumhuriyet altını;

alış fiyatı tam olarak 3.297,00 TL iken satış fiyatı ise tam olarak 3.347,00 TL oldu.

Yarım altın;

alış fiyatı tam olarak 1.587,52 TL iken satış fiyatı ise tam olarak 1.628,85 TL oldu.

Çeyrek altın;

alış fiyatı tam olarak 796,25 TL iken satış fiyatı ise tam olarak 814,42 TL oldu.

Çeyrek altın fiyatlarında yaşanan son durum nedir?

Geçtiğimiz haftalarda dolar kurunda meydana gelen dalgalanmalar ons altını da etkisi altına aldı. Dolar kurunda meydana gelen ani iniş ve çıkışlar ons altının fiyatının düşmesine neden oldu ve bu fiyat düşüşü ile birlikte de diğer altın türlerinde ki fiyatlarda aşağı doğru çekilmeye başlandı. Yaşanmakta olan bu fiyat düşüşü ile beraber Çeyrek Altın fiyatları da 800 TL ‘nin üzerinde konumunu korur iken Çeyrek Altın ‘ın güne alış fiyatının tam olarak 796 TL ‘den, satı fiyatının ise tam olarak 814 TL ‘den gerçekleşmeye başladı. Gram altın da tam olarak 498 TL ‘den alıcı bulmaktadır.


Son Güncelleme: 24.07.2021 14:38
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